Водещият специалист по репродуктивна медицина и асистирана репродукция д-р Явор Малинов ще извършва безплатни прегледи и консултации в Етрополе на 12 декември 2026 г. Инициативата се организира по покана на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров и в партньорство с Фондация „Искам бебе“, с цел да осигури достъп до високоспециализирана медицинска помощ на семейства и двойки с репродуктивни затруднения.

Д-р Малинов е утвърден специалист в областта на репродуктивната медицина, който активно участва в инициативи за подкрепа на двойки, мечтаещи за дете. По време на консултациите пациентите ще имат възможност да получат професионална оценка на репродуктивното си здраве, насоки за необходимите изследвания и информация за съвременните методи на лечение.

Прегледите ще се проведат на 12 декември 2026 г. (събота), от 09:00 до 16:00 часа, в Медицински център „Етрополе I“, етаж 3, кабинет 53.

Телефон за предварително записване: 0887 520820, Десислава Райчева

Препоръчително е желаещите да носят наличната си медицинска документация и резултати от предходни изследвания.

Инициативата е част от последователната политика на ръководството на Община Етрополе за подкрепа на младите семейства и подобряване на достъпа до качествено здравеопазване.

Припомняме, че Община Етрополе има сключен меморандум за сътрудничество с Фондация „Искам бебе“, насочен към подкрепа на хората с репродуктивни затруднения. В общината е създаден и фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, чрез който се осигуряват средства за процедури по асистирана репродукция.

Организирането на безплатните прегледи е още една конкретна стъпка в изпълнение на ангажимента на общинското ръководство да бъде близо до хората и техните потребности. Защото подкрепата за семействата не се измерва само с финансови средства, а и с реалните възможности, които им се предоставят, за да сбъднат мечтата си за дете.

Грижата за бъдещето на Етрополе започва с грижата за всяко семейство.