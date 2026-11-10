Водещи специалисти ще преглеждат безплатно деца в Етрополе

Община Етрополе, съвместно със Столичната лекарска колегия и Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, организира безплатни профилактични прегледи за деца на възраст от 0 до 18 години на 21 ноември 2026 г. от 09:00ч. до 14:00ч. в МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ – Етрополе.

Инициативата се провежда за втори път в Етрополе в рамките на тази година. Още при предишното си посещение, по молба на кмета инж. Владимир Александров, медицинските специалисти поеха ангажимент да се завърнат до края на годината, за да се проследи здравословното състояние на вече прегледаните деца и да се даде възможност за ранно диагностициране на нови случаи. Реализирането на този ангажимент е част от последователната политика на общинското ръководство за осигуряване на достъпна, качествена и навременна медицинска грижа за децата. Благодарение на устойчивото партньорство с водещи лечебни заведения и специалисти от национално ниво семействата в общината получават възможност за високоспециализирани профилактични прегледи, без да се налага да пътуват до големите градове.

Прегледите се осъществяват в рамките на Програма „Детско здраве“ с участието на водещи специалисти от болница „Пирогов“ и Столичната лекарска колегия.

В Етрополе ще пристигнат 9 специалисти от 8 медицински специалности:

• Уши, нос, гърло (УНГ)

• Ортопедия и травматология

• Урология

• Кардиология

• Неврология

• Акушерство и гинекология

• Дерматология

• Офталмология

Прегледите са насочени към ранно диагностициране на заболявания, навременна профилактика и проследяване на деца с вече установени здравословни проблеми.

Желаещите родители могат да запишат децата си предварително на телефон: 0885 939 667.

Важно! Децата трябва да бъдат здрави към момента на прегледа, без симптоми на остри респираторни или други инфекциозни заболявания. При наличие на хронични или придружаващи заболявания родителите трябва да носят цялата налична медицинска документация, свързана със състоянието на детето.

Грижата за детското здраве остава сред основните приоритети на Община Етрополе. С всяка следваща инициатива общината надгражда своя модел на здравна профилактика, поставяйки акцент върху превенцията, ранната диагностика и равния достъп до качествена медицинска помощ за всяко дете.