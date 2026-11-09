Едно вълнуващо музикално пътешествие, изпълнено с красота, вдъхновение и силни емоции, очаква публиката в Казанлък на 2 декември 2026 година.
От 18:00 часа в Melody Park ще бъде представен спектакълът „ЧУДО“-част от вълшебния свят на изкуството, създаден от Фондация „Йордан Камджалов“.
На сцената ще излязат маестро Йордан Камджалов и Симфониета Враца, заедно с лауреати на Фондация „Йордан Камджалов“. Специално участие в събитието ще вземе и актьорът Иво Сиромахов, който ще допълни музикалното преживяване със силата на словото.
„ЧУДО“ обещава незабравима среща между музиката и словото, в която изкуството се превръща в мост към човешките чувства, мечти и духовни хоризонти.
Публиката ще има възможност да се докосне до вдъхновяващия артистичен свят на Йордан Камджалов – диригент, чието име се свързва с новаторски подход към класическата музика и стремеж да превръща всяка среща с публиката в неповторимо преживяване.
Събитието ще се проведе на 2 декември 2026 г. (сряда), от 18:00 часа, в Melody Park – Казанлък.
Билети могат да бъдат закупени на касата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4, както и онлайн: https://kazanlak.urboapp.com/bg/e25832-chudo-kazanlak#
Магията на „ЧУДО“ оживява в Казанлък на 2 декември
„ЧУДО“ обещава незабравима среща между музиката и словото
Едно вълнуващо музикално пътешествие, изпълнено с красота, вдъхновение и силни емоции, очаква публиката в Казанлък на 2 декември 2026 година.
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