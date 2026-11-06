Възпитаниците на Литературния клуб към ЦПЛР - Стара Загора заслужиха отличия в разделите „Поезия“ и „Проза“

Трима възпитаници на Литературния клуб към Центъра за подкрепа за

личностно развитие (ЦПЛР) - Стара Загора бяха отличени в Деветнадесетия

национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика

„Стоян Михайловски“ - Русе 2026. Техен ръководител е Невена Божкилова.

Първо място в раздел „Поезия“, трета възрастова група, спечели

18-годишният Петър Жеков. Той се открои сред 73 участници от цялата

страна, представили общо 95 творби. Петър получи лично наградата си на

церемония в зала „Слави Шкаров“ на в Русе.

Във втора възрастова група, раздел „Проза“, признание получиха още две

представителки на клуба. Дванадесетгодишната Александра Флорес завоюва

второ място, а шестокласничката Мария Евгениева беше удостоена с

поощрение.

Организатори на конкурса са Община Русе и Общинският детски център за

култура и изкуство. Наградата за литературно творчество връчи Красимир

Манев, а председателят на журито Нели Пигулева отличи индивидуалните

участници в журналистическия раздел. Сред членовете на журито беше и

издателят и писател Пламен Абаджиев.