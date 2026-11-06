Трима възпитаници на Литературния клуб към Центъра за подкрепа за
личностно развитие (ЦПЛР) - Стара Загора бяха отличени в Деветнадесетия
национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика
„Стоян Михайловски“ - Русе 2026. Техен ръководител е Невена Божкилова.
Първо място в раздел „Поезия“, трета възрастова група, спечели
18-годишният Петър Жеков. Той се открои сред 73 участници от цялата
страна, представили общо 95 творби. Петър получи лично наградата си на
церемония в зала „Слави Шкаров“ на в Русе.
Във втора възрастова група, раздел „Проза“, признание получиха още две
представителки на клуба. Дванадесетгодишната Александра Флорес завоюва
второ място, а шестокласничката Мария Евгениева беше удостоена с
поощрение.
Организатори на конкурса са Община Русе и Общинският детски център за
култура и изкуство. Наградата за литературно творчество връчи Красимир
Манев, а председателят на журито Нели Пигулева отличи индивидуалните
участници в журналистическия раздел. Сред членовете на журито беше и
издателят и писател Пламен Абаджиев.
Възпитаниците на Литературния клуб към ЦПЛР - Стара Загора заслужиха отличия в разделите „Поезия“ и „Проза“
Организатори на конкурса са Община Русе и Общинският детски център за култура и изкуство
Трима възпитаници на Литературния клуб към Центъра за подкрепа за
Не пропускайте нищо важно
Получавайте най-новото от Стандарт първи — изберете как да сте в крак с новините.
Безплатно. Известяваме Ви в браузъра само при важна новина — без имейл и регистрация.