В София вече можеш да слушаш поезия под открито небе
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
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„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Издателство „Скрибенс“ представя „100 стихотворения“
120 години от рождението на поета
Има култура, но е сиромашка, споделяше будителят
Издадоха го за 90-годишнината от рождението на поета
Деца откриха тържеството с рецитал на стихотворения
Поезията стана ново оръжие в ръцете на главния прокурор
Поезията й е новаторска, тръпката на опасността от височината и скоростта я опиянява, пишат за нея критиците
Поезията е проблясък, разказът - бягане на къси разстояния, романът - маратон
Той пусна последната си песен "117 дни" и за броени дни завладя интернет
Творбите му извършват революция в европейската поезия
В чест на Ботев и всички борци за свобода ученици от столични училища ще четат ритуално поезията на Ботев
Ново превъплъщение на блудните херцози
Новинарят от bTV сподели поредно разочарование
Творецът се е посветил на каузата да служи на българското Слово
Интелектуалци и обществени лица отбелязаха 650-тата година от рождението на видния азербайджански поет Имададдин Насими
През тази година се навършват 120 години от пристигането на поета в някогашното Анхиало", припомнят още един празничен повод домакините
Сърцето му е отдадено на освободителното движение в Македония, революцията, любовта и смъртта раждат най-красивите стихове в българската поезия
Младите имат своя начин да ценят родната азбука На днешния 24 май поетесата и публицист Мирела Иванова ще произнесе слово пред паметника на Кирил и М...
Иванка Шекерова е новата звезда на сцената. Отличната актриса от Хасковския театър пее като за световно. Преди броени дни тя се развихри в клипа "Неон...