Стартираха безплатните уроци по китайски език в Казанлък

При голям интерес премина първият урок по китайски език в Казанлък. Инициативата се реализира с подкрепата на Община Казанлък, която осигурява безплатното обучение за всички желаещи да се докоснат до езика и културата на Китай.



Занятията се провеждат всеки четвъртък от 17:00 часа в сградата на Младежкия дом. Всеки е добре дошъл.



Това е чудесна възможност за жителите на града да обогатят знанията си, да научат нов език и да се запознаят с една различна и интересна култура.



Повече информация можете да получите тук: https://www.kazanlak.bg/obshtina-kazanlak-prodalzhava-initsiativata-za-populyarizirane-na-kitayskiya-ezik-i-kultura



