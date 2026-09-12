В Бургас ще учат китайски език
Китайски език ще изучават учениците в Бургас от следващата година. Това е било договорено по време на срещата в Китай, където бе подписано споразумени...
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Китайски език ще изучават учениците в Бургас от следващата година. Това е било договорено по време на срещата в Китай, където бе подписано споразумени...
Благоевград. Почти сигурно в Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград ще стартира обучение по китайски език. В Центъра за източни култури...
Велико Търново. Българска студентка вдигна високо летвата по владеене на китайски йероглифи, защитавайки пето ниво в престижен конкурс, одобрен от ки...