Бивш зам.-областен отново хванат с алкохол зад волана

Снощи в село Стакевци, община Белоградчик, след употреба на алкохол бе заловен Цветко Цветков – бивш заместник областен управител на Монтана. Новината връща вниманието към съдебната история на Цветков, осъден и преди за шофиране с висока концентрация на алкохол в кръвта.

Случаят придобива допълнителен обществен отзвук заради съдебната история на Цветков, който вече е осъждан за шофиране след употреба на алкохол. През октомври 2019 г. Цветков е заловен да управлява автомобил с 1,53 промила алкохол. Тогава Цветков заявява, че отчетената от дрегера информация се дължи на приемано от него лекарство, съдържащо алкохол.

Случаят стига до съда, а през септември 2022 г. Върховният касационен съд постановява окончателно решение по делото. Наказанието е една година и шест месеца лишаване от свобода условно, отложено с тригодишен изпитателен срок, глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за година и шест месеца.

Новият случай в Стакевци поставя отново въпроса за отговорността на водачите и за последиците от шофирането след употреба на алкохол.

Законът важи еднакво за всички - независимо от общественото положение или заеманата длъжност. Подобно поведение създава сериозен риск не само за самия водач, но и за живота и здравето на останалите участници в движението.