83 населени места в Пловдивско са изцяло или частично без електрозахранване, а 27 села са засегнати от прекъснато водоснабдяване. Стотици са сигналите за паднали дървета, премазани автомобили и затруднено движение.

Най-тежко е положението с електрозахранването в планинските части на областта. Натрупаният мокър сняг и силният вятър на места са довели до множество повреди по електропроводите средно и ниско напрежение.

Заради прекъснатото електрозахранване не работят 16 помпени станции. Най-засегнати са районите на Съединение и Хисаря, където общо 11 станции са извън строя.

Проблеми с водоснабдяването има в Кадиево, Брестовица, Храбрино, Отец Паисиево, Сърнегор, Сухозем, Иван Вазово, Песнопой, Горна махала, Ръжево, Черноземен, Ръжевоконаре, Калояново, Житница, Дуванлии, Любен, Правище, Церетелево, Неделево, Труд, Строево, Мътеница, Ново Железаре, Красново, Паничери, Беловица и Мало Крушево, съобщава darik.

Водоснабдяването ще бъде възстановено след отстраняването на авариите по електрическата мрежа.

Допълнителна повреда на водопровод има в село Иван Вазово.

Снежната криза предизвика остро недоволство във Войводиново. Част от жителите на селото останаха с часове без електричество и вода.

Майка на болно едногодишно дете разказа в писмо до медиите, че е била принудена да затопля храната му на свещ, докато семейството е стояло на студено.

Според жената прекъсванията на електрозахранването са системен проблем, за който от години няма трайно решение. Тя е готова да потърси съдебна отговорност от електроразпределителното дружество при настъпване на вреди.

Още по обяд сигналите на телефон 112 за инциденти, свързани със зимната обстановка в Пловдивска област, надхвърлиха 300. Около 80 от тях са за паднали дървета и клони върху автомобили.

Сред най-засегнатите части на Пловдив е район „Южен“. На ул. „Нева“ три автомобила са премазани от паднали дървета и клони. За унищожена кола и блокирано движение на ул. „Костаки Пеев“ сигнализира друг пловдивчанин.

Жена разказа в социалните мрежи, че за малко не е била ударена от падащ клон на ул. „Лясковец“.

Под тежестта на снега рухна и част от коледната украса на Пловдив. Инцидентът предизвика остри критики за устойчивостта на конструкцията и контрола върху монтажа ѝ, както и призиви за оставки. По-късно общинските екипи възстановиха украсата.

Кметът Костадин Димитров свика оперативния щаб за овладяване на ситуацията. В отстраняването на падналите дървета и освобождаването на блокираните улици се включиха пожарникари, доброволци и военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции.

По последни данни на местната управа близо 1000 служители на общинските предприятия „Чистота“ и „Градини и паркове“ са ангажирани с разчистването на града.

В снегопочистването участват 45 снегорина и 21 машини

за разпръскване на сол. Още сутринта от общината съобщиха, че са използвани 360 тона сол.

Според местната администрация основните булеварди вече са почистени до асфалт, а техниката работи и във вътрешнокварталните улици. Предстои повторно разчистване на основните пътни артерии по цялата ширина на платната.