Вместо да организира почистващите фирми да си свършат работата, кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да поемат лична отговорност за почистването на снега пред домовете си.

В публикация в Instagram той отправи послание към хората, които критикуват работата по снегопочистването, като заяви, че приема коментари и оплаквания само ако са придружени със снимка на почистения от подателя тротоар. От дивана не важат, подчерта градоначалникът от ПП-ДБ-СС.

„Независимо дали сме кмет, лекар, учител, инфлуенсър или строител, всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички“, посочи столичният кмет.

Терзиев призова сигналите за непочистени спирки да се подават чрез платформата Call Sofia, откъдето те се насочват директно към Столичния инспекторат. По думите му само за последното денонощие са наложени близо 100 000 евро санкции на фирмите за установени нарушения и неизпълнение на задълженията им.

Кметът благодари на служителите, които работят на терен, както и на гражданите, включили се в почистването.

„Продължаваме и с работата, и с контрола. Само заедно сме силни. Когато всеки положи усилия, градът ни става по-хубав за всички“, написа той.

Терзиев отправи и иронична забележка към критиците: „За да има спокойствие в душите на вечно критикуващите, аз изчистих преди кафето сутринта.“

Към 20:30 ч. основните булеварди в София са разчистени, но през почти целия ден шофьорите имаха проблеми с преминаването през малките квартални улици. Видеа с непочистени улици и тротоари стана хит в социалните мрежи.

Жителите на южните квартали Симеоново, Драгалевци, Бояна, Борово, Банкя алармираха, че техните улици изобщо не са почистени и не могат да тръгнат с колите си.