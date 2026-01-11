Терзиев проговори! Каза кога ще реши кризата с боклука

Всяко едно усилие за намаляване на цените за боклука си заслужава. В момента резултатът е 0:7 в полза на общината. В 7 района нямат подписани договори, а анексите са към "Титан". Има сравнително добро сметосъбиране в 6 района. Това отчете пред "Нова нюз" Васил Терзиев, кмет на София.

Няма нито един сключен договор с фирмите, които според него са опитвали да рекетират местната власт с твърде високи заложени цени за чистене. И допълни, че до края на януари се надява проблемът в "Люлин" да бъде решен.

Според него битката е за 400 млн. лв., пари на софиянци и фирмите, които са свикнали да не им се казва "не".

"Не смятам. Има критика. На места е обоснована, много пъти - не. Пробват да покажат нещо като политически спор", така Терзиев отговори дали чувства спад на доверието към себе си заради кризата с боклука в София.

И апелира софиянци да изхвърлят боклука разделно.

„Лична моя цел е още следващия месец да сме решили проблемите в „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, чрез добавяне на допълнителен ресурс, ангажиране на доброволци и сключване на договор с компания, която да изнася боклука на конкурентна цена“, заяви Терзиев.

