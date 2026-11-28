Вицепремиерът Атанас Пеканов определи като несправедлива препоръката за санкция срещу България заради бюджетния дефицит. Няма дългосрочни рускове пред дълга на България за разлика от други държави - това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването "Говори сега". Той коментира още държавната план-сметка за следващата година, европейския бюджет и осъди категорично случилото се на стадиона в Марсилия с българските фенове.

Пеканов заяви, че е изненадан от препоръката за санкция и я определи като несправедлива. Според него евентуалната глоба би имала по-скоро символичен характер, а злорадството по темата не е в интерес на страната.

„Неприятни са за нас със сигурност, както и несправедлива. Първо се налага препоръка за такава санкция. Това е което сега излезе тази седмица. Такива препоръки е имало и в миналото. Тоест това нещо вече се е случвало. Самото налагане на глобата, което ще се дискутира през идната година, това никога не е довело до краен резултат. Би било неприятно България да е първата. По-скоро ще има символичен характер, както беше обяснено, защото глобите и правилата бяха преработени и са доста по-ниски. Неприятни са за нас със сигурност, а за разлика от опозицията, която виждаме с един голям ентусиазъм говри по тази тема, че на България ще ѝ бъде наложена санкция, с голяма радост споделя тази новина. Тук злорадство не помага на България“, заяви вицепремиерът.

Той постави под въпрос самата логика на европейските фискални правила и начина, по който се прилагат през последните две десетилетия.

Глобата е глупава, защото и фискалните правила сами по себе си са глупави. Аз от 10-тина години се занимавам с тях. Фискалните правила в Европа ги има от 20 години. Оттогава дълговете на повечето страни само растат и растат. Фискалните правила са там, за да те накарат да не ти растат дълговете, а те растат и растат. Историята на фискалните правила е история на провала на Европа да прилага консистентна политика, равноправна за малки и големи“, коментира Пеканов.

Като пример за неравнопоставеността той посочи отношението към държавите с различни нива на публичен дълг.

„Те третират равно България, която има 30% дълг към БВП, и Франция, която има 130% дълг към БВП“, каза вицепремиерът.

По думите му България има аргументи да оспори санкцията, включително заради ниското равнище на държавния дълг спрямо БВП.

Вицепремиерът обясни, че бюджетът за 2027 г. изпълнява изискванията на Европейската комисия, но през 2026 г. правителството не е ограничило социалните разходи, за да постигне заложените фискални цели.

„За 2027-та преизпълваме това, което те искат, но те казват: „За това ви налагаме тази глоба за 2026-та година. Глобата е за 2026-та. Не е за бюджета за следващата година. В така зададения бюджет ние преизпълваме за следващата година, но в тази година не успяхме да подтиснем разходите за пенсии, учители и всички други социални разходи”, обясни Пеканов.

По отношение на риска от спиране на европейски средства той посочи, че следващата година България изпълнява изискванията на Комисията и очаква това да бъде отчетено.

Пеканов обясни, че България е заявила пред Европейската комисия, че не може да предоставя нови допълнителни средства за Украйна, докато е в процедура по свръхдефицит.

„Ние от седмици сме в разговори с Европейската комисия, казали сме ясно: ние не можем да даваме, докато сме в процедура по свръхдефицит, нови допълнителни пари за Украйна, директна помощ или допълнителни средства, но не искаме да блокираме решенията, които минават през европейския бюджет“, заяви той.

По думите му позицията на България е да не подкрепя допълнително въоръжаване, но да участва в помощта за цивилното население, особено за хората от българските общности в Украйна.

Вицепремиерът заяви, че България продължава да настоява за запазване на кохезионната политика в следващия европейски бюджет. Според него средствата по нея са инвестиция в общия европейски пазар, а не подарък от едни държави за други.

Пеканов осъди нападението над българските футболни фенове в Марсилия и заяви, че според него полицията не е изпълнила задълженията си. Той не смята, че е било грешка премиерът Румен Радев да благодари на френския президент Еманюел Макрон за предприетите действия след инцидента.

„Първо категорично осъждам това, което се случи в Марсилия и смятам, че полицията там не си е свършила работата, както и виждаме. Да кажем, че е грешка, че премиерът се е срещнал веднага с президента Макрон, веднага са предприели действия и накрая на тези действия ние казваме: „Добре, благодарим, че действате.“ Не смятам, че е грешка. Не“, заяви Пеканов.

По думите му френските власти, организаторите на стадиона и клубът трябва да понесат отговорност за случилото се.