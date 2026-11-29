Известният български пилот Марио Бакалов обясни с пост във Фейсбук защо снегът е опасен за самолетите.

„След като вчера ви разказах за предизвикателствата при силен вятър, днес природата ни поднася още едно – обилния снеговалеж.

За пътниците снегът на летището най-често означава сериозни и неприятни закъснения. За нас, пилотите, и за всички наземни екипи той означава значително повече работа“, написа авиаторът и изброи предизвикателствата.

1. Обезледяване на самолета (De-icing) – дори тънък слой лед върху крилата може значително да промени техните аеродинамични характеристики. Затова преди излитане самолетът трябва да бъде почистен, а при необходимост и обработен със специална течност, която временно го предпазва от повторно обледеняване.

2. Почистване на пистата – при интензивен снеговалеж това е почти непрекъснат процес, който временно ограничава възможността за излитания и кацания.

3. Спирачна ефективност – подобно на автомобилите, самолетите също се нуждаят от добро сцепление с настилката. Ние получаваме актуална информация за състоянието на пистата и правим съответните изчисления, за да установим дали можем безопасно да излетим или кацнем.

4. Вятърът – комбинацията от заснежена или заледена писта и силен страничен вятър е допълнително предизвикателство. Допустимите ограничения за страничен вятър при такива условия могат да бъдат значително по-ниски, отколкото при суха писта.

Всичко това изисква време, допълнителни изчисления и отлична координация между пилоти, ръководители на полети и наземни екипи.

Затова, ако днес чакате на летището или в самолета, въоръжете се с много търпение.

И нека не забравяме хората, които в продължение на часове работят навън, в студа, снега и вятъра, за да можем всички ние да стигнем безопасно до крайната си дестинация.

В авиацията предпочитаме да закъснеем, отколкото да направим компромис с безопасността, обясни Марио Бакалов.