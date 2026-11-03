Напрежение на Летище София. Какво става със самолет

Напрежение на летище „Васил Левски" в София! Пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Бергамо, е бил отклонен към странична стоянка след кацането си, където е започнала проверка с полицейски кучета и служители на Гранична полиция.

За необичайната ситуация сигнализира пътник на борда, който разказва, че самолетът е кацнал в 11:25 ч., но вместо да продължи към обичайното място за слизане, е бил отведен встрани.

„Проверяват целия самолет с кучета и Гранична полиция, явно по сигнал", съобщава очевидецът.

Случаят напомня за друг инцидент на столичното летище, при който самолет извърши аварийно кацане заради сигнал за бомба.

Към момента обаче няма официално потвърждение каква е причината за проверката на полета от Бергамо и дали тя е свързана със заплаха за сигурността.