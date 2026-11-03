Морето изхвърли нов контейнер край Царево! Започна спешна операция

Нов корабен контейнер, за който се предполага, че е от потъналия край Варна контейнеровоз, беше изхвърлен от бурното море на скалистия бряг между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“ край Лозенец. Огромното метално съоръжение е укрепено през нощта, за да не бъде отнесено обратно от вълните, а районът е поставен под денонощна охрана. Днес предстои операция по изтеглянето му, като най-вероятно ще се наложи намесата на Военноморските сили. Случаят вече се разследва от Военната прокуратура, а какво има вътре в контейнера все още не е установено, съобщава БНТ.

Военните се готвят да изтеглят тежкия контейнер

Контейнерът е заседнал в местността „Диньов гьол“, където скалистият терен и силното вълнение затрудняват достъпа на специализирана техника. През нощта екипи са успели да го укрепят, за да предотвратят новото му отнасяне в морето.

Областният управител на Бургас Дико Диков съобщи, че институциите са изпълнили всички необходими действия по обезопасяването на района и вече подготвят следващия етап от операцията.

„Ситуацията не е коренно различна от снощи. В резултат на създадената добра организация и координацията между различните държавни институции вчера бяха изпълнени всички ангажименти и задължения, които следваше да бъдат изпълнени“, заяви Диков.

„Под ръководството на Военната прокуратура се извършиха процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство. Осигурени бяха укрепването и денонощната охрана на контейнера, както и обезопасяването на целия район. Днес предстои да продължим работа“, допълни областният управител.

Не е ясно какво има вътре

Една от основните задачи пред институциите е да установят съдържанието на контейнера. Той не е отворен, а голямото му тегло допълнително усложнява операцията по изваждането.

Според предварителните документи товарът е обозначен като коледна украса, но действителното съдържание предстои да бъде проверено.

„Най-вероятно ще се наложи да се включат и служителите на армията, да видим представителите на морската част от армията, за да може да изтеглим контейнера във водата. В противен случай няма как точно на това място да се изкара контейнерът“, обясни Дико Диков.

„Той е доста тежък, не е отворен, не знаем какво все пак има вътре. Предстои да бъдат иззети и веществени доказателства, тоест да бъдат изпълнени изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс. Така че предстои днес да създадем организацията“, посочи областният управител.

Пет контейнера са забелязани в морето

Появата на новия контейнер идва, след като в неделя източно от Бургаския залив бяха забелязани общо пет свободно плаващи контейнера.

Предполага се, че те са част от товара на потъналия край Варна контейнеровоз. Произходът им обаче все още не е окончателно установен и е предмет на разследването.

Плаващите метални съоръжения представляват потенциална опасност за корабоплаването, особено при силно вълнение и ограничена видимост.

Още един контейнер беше изхвърлен на Силистар

Междувременно морето изхвърли и втори обект, представляващ контейнер-цистерна. Той първоначално беше забелязан в района на Варвара и Ахтопол, а впоследствие достигна залива Силистар, южно от Синеморец.

Мястото е обезопасено и се охранява от „Гранична полиция“. Областният управител увери, че за разлика от контейнера край Лозенец, при цистерната няма данни за опасно съдържание.

„Исках да използвам възможността да успокоя всички жители на местната община, че цистерната е празна. Няма никаква опасност от зараза или околната среда да бъде замърсена“, заяви Дико Диков.