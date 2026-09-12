415 тона текстил събраха клиентите на Kaufland за година
Мрежата от над 70 контейнера на паркингите расте ежегодно
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Мрежата от над 70 контейнера на паркингите расте ежегодно
Местни жители са подали сигнал до телефон 112
В Китай камион с контейнери Evergreen предизвика задръствания по пътя
„Наше дете е, ще го подкрепим, ако ДНК-тестът покаже, че бебето е негово, дзасетга той много иска да си го вземе", казва бабата Стара Загора. „На ник...
Казанлък. Деветокласничка е майката на новороденото бебе, което вчера бе намерено в контейнер за боклук в Казанлък. Бащата също е непълнолетен – той е...
Стара Загора. Приемни родители желаят да отглеждат новороденото бебе, което бе намерено от клошар захвърлено в контейнер в Казанлък. Това съобщиха от...
Лондон. Британските власти намериха 35 нелегални имигранти, включително жени и деца, в контейнер, пристигнал с кораб от Белгия, съобщи Би Би Си. "Пра...
Отава. По време на товарни дейности в канадското пристанище Халифакс е паднал контейнер с химикали. Първоначалните информации бяха за изтекла радиация...
Отрочето се задушило от боклуци