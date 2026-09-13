Симеон Владов пред СТАНДАРТ: Смелостта е солта на живота
Виждаме сламката в окото на другия, не гредата в своето
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Виждаме сламката в окото на другия, не гредата в своето
В близко време там ще бъде монтирана и специална пътека за хора с увреждания
По Закона за устройство на Черноморското крайбрежие гражданите имат безплатен достъп до плажната ивица
Нечувано! 5 лева такса, за да стигнеш до наш плаж. Новината взри социалните мрежи, след като днес в тях се появи касова бележка. Според нея придвижван...
Вчера мъж загуби живота си на плажа, а друг бе изчезнал в морето
60-годишен мъж се хвърля да спасява майка с две деца, загива
Прекратиха издирването, морето е бурно
Съоръжението си било негово, обяснил представител на Стойчо Монев пред смаяните туристи
Корабът Noble Globetrotter II, който ще извърши първия проучвателен сондаж за природен газ в блок „Хан Аспарух" в българската част на Черно море, ще б...
Започва търсене и проучване на природен газ не само в морето, но и в блокове на сушата. Това съобщи зам.-министърът по енергетика Жечо Станков на годи...
Шест компании са закупили документи за участие в търга за проучване за природен газ и петрол в блоковете "Терес" и "Силистар" в Черно море. Това заяви...
Достъпът до плажа на Силистар от днес отново е свободен. Няма ги табелите "частен имот", информира Нова телевизия. До скандала в последните дни се ст...
Община Царево трябва да си влезе в правомощията и да освободи пътя до плажа Силистар. РИОСВ-Бургас изготви предписание до кмета за предприемане на мер...
Още една голяма американска компания прояви интерес към находищата на газ "Терес" и "Силистар" в Черно море. Преди два дни стана ясно, че гигантът "Ек...
"Ексон Мобайл" се отнася много сериозно към възможността за участие в конкурсите за разрешително за търсене и проучване за нефт и природен газ в бълга...
Лондон. Пред над 600 фирми от цял свят председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев представи находищата „Силистар" и „Т...
София. "В РИОСВ в Бургас няма внесени и не се процедират инвестиционни намерения в района на Кара дере", заяви министърът на околната среда и водите...
Собствениците на земи копаят окопи срещу нежеланите гости