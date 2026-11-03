Шкварек избухна за убитото куче: Ако беше моето, щях да го лежа!

Изключително остра и емоционална реакция на обществения коментатор Кристиян Шкварек предизвика жестокото убийство на малкото куче Кнопо в столичния квартал „Кръстова вада“. В публикация във Фейсбук той призна, че ако някой убие собственото му куче пред очите му, не знае дали би успял да сдържи гнева си.

Шкварек отправи тежки думи към извършителя и настоя той да понесе наказателна отговорност. Коментарът му се превърна и в емоционален разказ за близо 30-хилядолетната връзка между човека и кучето, която според него е неразделна част от човешката цивилизация.

„Ако някой ми беше убил кучето пред очите, щях да го лежа“

Кристиян Шкварек започна публикацията си с личен разказ за животните, които семейството му е отглеждало през годините. Той сподели, че част от кучетата са били спасени от улицата, а съвсем наскоро близките му са преживели загубата на един от домашните си любимци.

„Отгледали сме в семейството ни през годините много кучета, две спасихме буквално от улицата, а едно загубихме съвсем наскоро. Ако някой, някога ми беше убил кучето пред очите, напълно убеден съм, че щях да го лежа“, написа Шкварек.

Реакцията му идва след смъртта на деветгодишния йоркширски териер Кнопо, който беше ритнат смъртоносно по време на разходка в София. Случаят предизвика масови протести и искания за строго наказание на извършителя.

„Това не е отношение на някакви кучерасти“

Шкварек отхвърли внушенията, че силната привързаност към домашните животни е характерна единствено за съвременните либерални или природозащитни движения.

„И не, не смятам това за либерално или "зеленистко" отношение на някакви "кучерасти". В древен Рим, в най-суровия му езически период, хората погребват кучетата си в семейните гробници, с гравирани трогателни лични послания към тях, които са запазени до ден днешен“, пише той.

Общественият коментатор даде пример с надгробен надпис от античността, който според него показва колко дълбока е била обичта на хората към кучетата още преди две хилядолетия.

„Сега, когато те нося към последния ти дом, плача - точно толкова, колкото се радвах, когато преди 15 години те донесох у дома със собствените си ръце“, гласи цитираното от Шкварек послание.

Обичта към кучето е оцеляла през всички епохи

Шкварек продължи с исторически примери, като подчерта, че отношението към кучетата не зависи от политическата система, епохата или господстващите обществени възгледи.

„Не ми е познато точно Рим в епохата на Сула и Гай Марий да е било особено разглезено, либерално, "зелено" общество. Още по-малко пък Средновековието, оставило ни безброй емоционални свидетелства на крале и рицари към верните им кучета, често включвани и в героична или тъжна роля в рицарски романи и легенди“, пише той.

Според него историята на човешката цивилизация е неразривно свързана с тези животни. Кучетата са били пазители, помощници и верни спътници на хората през хилядолетията.

„Кучето е родено от нас, за да ни пази и да умре за нас“

В най-емоционалната част от публикацията си Шкварек припомни историята на опитомяването на кучето и ролята му в развитието на човешките общества.

„Обичта на човека към кучето е на близо 30,000 години, тъй като това е буквално първото животно, което опитомяваме. И дори не опитомяваме, а направо създаваме през хилядолетна селекция от вълци“, пише той.

„Кучето е родено от нас, за да ни пази лагера през нощта, за да бди над децата ни, докато сме на лов, за да гони хищници, за да ни обича и буквално, за да умре за нас“, продължава Шкварек.

Той подчерта, че връзката между човека и кучето присъства във всички култури и общества, независимо от географските и историческите различия.

„Това продължава вече 30,000 години и е попило в абсолютно всяка култура на планетата, от ледената тундра на Сибир до дълбините на Сахара. Да обичаш куче е вече съставна част от човешките култури, цивилизации и общества, навсякъде. То е вече нещо фундаментално човешко“, категоричен е той.

„Да го убиеш зверски без причина - не е!“

Кристиян Шкварек завърши публикацията си с едно от най-острите послания, отправени след убийството на Кнопо.

„Да го убиеш зверски без причина - не е. И затова смятам, че този урод от вчера трябва да лежи“, написа той.

Думите му са насочени към мъжа, обвиняван за смъртоносното нападение срещу малкия йоркширски териер, чието убийство предизвика силно обществено възмущение.