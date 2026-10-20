Драма с нож между ученици. Лекар разкри колко тежко е пострадало момчето

Добра новина за 14-годишното момче, което беше жестоко намушкано от свой връстник в Карнобат. Детето вече е в стабилно състояние и няма непосредствена опасност за живота му, съобщи пред БНТ детският хирург д-р Румен Христов. Ученикът е получил шест прободно-порезни рани по тялото и тежко нараняване на устната, след като спор между двамата съученици прераснал в сбиване на игрище близо до училището им. Нападателят първоначално избягал, но впоследствие бил открит и задържан от полицията.

Лекарят разкри подробности за тежките рани

Пострадалото момче е настанено в болница в Бургас, където лекарите са извършили необходимата хирургична обработка на нараняванията. „В момента състоянието му е добро“, заяви д-р Румен Христов.

По думите му детето е прекарало спокойно нощта и се чувства значително по-добре. Медицинският екип вече практически е изключил непосредствената опасност за живота му.

Подробностите за нараняванията обаче разкриват колко сериозен е бил инцидентът. Пет от прободно-порезните рани са в областта на гърба, а шестата е отпред, под ключицата. Момчето е получило и тежко порезно нараняване на дясната устна, която според хирурга е била почти изцяло разрязана.

По информация от лечебното заведение няма засегнати вътрешни органи. Детето остава под медицинско наблюдение, а ако възстановяването протече без усложнения, може да бъде изписано до седмица.

Сбиване в училище, последвано от нападение с нож

Инцидентът е станал вчера, след като между двамата 14-годишни съученици възникнал конфликт в училище. Спорът не приключил там и по-късно прераснал във физическа саморазправа на близко спортно игрище.

При сбиването единият ученик извадил нож и нанесъл множество наранявания на другото момче.

След нападението той напуснал мястото, но полицията успяла да го установи и задържи за срок до 24 часа.

Случаят е поет от Районната прокуратура в Бургас, а разследващите продължават да изясняват причините за конфликта и обстоятелствата около нападението.

Бащата: Ще търся правата си по съдебен ред

Особено разтърсваща е реакцията на бащата на пострадалото момче Стилян Стефанов.

Той твърди, че другият ученик и преди е проявявал насилие, и настоява за отговорност за случилото се. Според него нападение с нож не може да бъде разглеждано като обикновено сбиване между деца.

Пред БНТ бащата заяви, че възнамерява да потърси правата на семейството си по съдебен ред. Той изрази и опасенията си, че подобен инцидент може да се повтори с друго дете.

Твърденията му за предишно агресивно поведение на задържания засега не са потвърдени от разследващите.

Междувременно лекарите продължават да следят състоянието на пострадалия ученик, като очакванията са възстановяването му да протече благоприятно.