Скандален обрат след зверския побой в градинка в София

Скандален обрат последва жестокия побой в столичен парк, при който мъж беше съборен и многократно ритан по главата и тялото. Въпреки тежестта на нападението и настояването на прокуратурата двамата обвиняеми да останат зад решетките, съдът освободи единия от тях още преди да бъде разгледано искането за постоянния му арест. Така държавното обвинение вече разчита той доброволно да се яви пред магистратите. „Оттук нататък разчитаме на добрата воля на обвиняемия“, призна говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова пред Нова телевизия.

Съдът го пусна преди заседанието за ареста

Двамата обвиняеми са били задържани още на следващия ден след нападението. Наблюдаващият прокурор е постановил задържане до 72 часа, като е преценил, че начинът на извършване на нападението и високата му обществена опасност налагат двамата да останат в ареста.

Единият от обвиняемите обаче е обжалвал прокурорското задържане. Съдът е уважил жалбата му и е постановил освобождаването му още преди да бъде разгледано искането на прокуратурата той да бъде оставен за постоянно зад решетките.

„Вчера съдът прецени, че прокурорското задържане не е необходимо. Единият обвиняем може да се яви самостоятелно в съдебното заседание“, обясни Александра Стефанова.

На въпрос какво ще стане, ако освободеният мъж просто не се яви, отговорът на прокуратурата прозвуча повече от тревожно. „Оттук нататък разчитаме на добрата воля на обвиняемия, след като бъде насрочено съдебното заседание, той и неговият защитник да се явят“, заяви Стефанова.

Прокуратурата протестира освобождаването

Държавното обвинение не приема решението и вече го е протестирало. Софийският градски съд трябва да се произнесе дали освобождаването е било законосъобразно.

Прокуратурата ще настоява и двамата обвиняеми да останат за постоянно в ареста, докато продължава разследването. Окончателното решение за мерките им за неотклонение обаче е на съда.

Двамата мъже са на възраст между 30 и 40 години. Те не са осъждани и срещу тях няма други висящи наказателни производства.

Ритници по главата пред родители и деца

Самото нападение е станало във вторник следобед в парк само на метри от Трето РУ в София. По това време мястото е било пълно с хора, сред които и родители с деца.

По данни на прокуратурата всичко започнало със словесен конфликт между тримата мъже. В определен момент бъдещата жертва решила да прекрати спора и да се оттегли.

Това обаче не сложило край на конфликта. „Между лицата възниква словесен конфликт, който пострадалият в даден момент преустановява, като се оттегля. Въпреки това извършителите решават да продължат агресивното си поведение“, разказа Стефанова.

Свидетелските показания и доказателствата, събрани до момента, не показват пострадалият да е проявил физическа агресия преди нападението. „Не се установява преди това да е имало някаква физическа агресия. Всичко е в рамките на словесен конфликт, който пострадалото лице решава да преустанови“, подчерта говорителят на прокуратурата.

Камери заснели жестокия побой

Очевидци са заснели нападението. Кадрите показват как двамата мъже нанасят множество удари с ръце и крака по главата и тялото на жертвата.

Видеозаписите вече са приобщени като доказателства по делото заедно със свидетелските показания и съдебномедицинската експертиза.

Пострадалият е получил множество контузни рани, отоци и кръвонасядания. Част от нараняванията по лицето и тялото му са били толкова сериозни, че се е наложило да бъдат зашити.

„Установява се, че са нанесени изключително много удари по тялото и главата на пострадалото лице. Чист късмет е, че резултатът не е с по-тежки телесни увреждания“, заяви Стефанова.

„Чист късмет“, че не е станало по-лошо

Мъжът е получил временно разстройство на здравето, но към момента няма опасност за живота му. „Причинени са изключително много контузни рани, имаме и няколко шева по тялото и лицето, кръвонасядания и отоци. Към момента състоянието му е овладяно и е стабилно“, съобщи говорителят на прокуратурата.

Разследващите продължават да установяват какво точно е предизвикало първоначалния словесен конфликт. Засега няма доказателства тримата мъже да са се познавали преди нападението.

До три години затвор

На двамата мъже са повдигнати обвинения за причиняване на телесна повреда в съучастие и по хулигански подбуди.

За престъплението законът предвижда наказание до три години лишаване от свобода.

Докато прокуратурата настоява, че характерът на нападението налага задържане под стража, единият обвиняем вече е извън ареста. И на този етап институциите могат единствено да очакват той доброволно да се яви, когато съдът насрочи заседанието.