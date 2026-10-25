Алкохол разпали жестоко меле. Полицай пострада край урните

Истински екшън се разигра край избирателна секция в севлиевското село Дамяново. Два рода се сбиха след употреба на голямо количество алкохол, а опитът на полицай да прекрати мелето завърши с нападение срещу самия него. При разправията бил потрошен и автомобил, паркиран наблизо, съобщи Нова телевизия, позовавайки се на информация от МВР.

Грозните сцени се разиграли в събота вечерта, когато битов конфликт между представители на две фамилии прераснал в масова саморазправа. Напрежението ескалирало пред една от избирателните секции в селото, където дежурял полицейски служител. Униформеният се намесил, за да прекрати сбиването, но вместо да укроти страстите, сам попаднал под ударите на един от участниците.

Според информацията на полицията мъжът, който се предполага, че е потрошил и паркирания автомобил, нанесъл няколко удара в лицето на служителя на реда. В резултат полицаят получил лека телесна повреда. Наложило се на място да пристигнат допълнителни полицейски екипи, които бързо овладели ситуацията и задържали нападателя.

От МВР категорично уточняват, че въпреки близостта до избирателната секция побоят няма нищо общо с изборите. Причината за конфликта е изцяло битова, а за разгарянето на страстите допринесла и употребата на голямо количество алкохол.

След бурната вечер обстановката в Дамяново вече е спокойна. Полицията не е разположила допълнителни сили в селото, тъй като няма данни за ново напрежение. По случая са предприети необходимите процесуално-следствени действия.