10 200 души срещу домашния арест на Бургазлиев! Бургас кипи от възмущение

Вълна от гняв и възмущение заля Бургас заради решението обвиняемият за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев да бъде преместен от постоянен в домашен арест с електронно наблюдение. Над 200 души се събраха пред Съдебната палата с настояване той да остане зад решетките, а само за два дни срещу промяната на мярката са събрани 10 200 подписа, съобщава Нова телевизия.

При трагедията през август миналата година бяха пометени петима пешеходци, сред които 4-годишният Мартин и майка му Христина, която по-късно почина от получените травми. Близките на пострадалите и организаторите на протеста от сдружение „Ангели на пътя“ предупреждават за опасност от укриване и настояват съдът да преразгледа решението си.

Мястото му е зад решетките!

Протестът започна преди поредното заседание по делото, насрочено за 10 часа. Недоволството беше предизвикано от съдебното решение от 29 октомври, с което мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев беше променена от задържане под стража в домашен арест с електронно наблюдение.

Чичото на пострадалия Мартин Юлиян Здравков отправи остри критики към решението и изрази опасения, че обвиняемият може да се укрие заради тежестта на очакваното наказание.

„Организираме протест срещу това той да бъде пуснат под домашен арест. За нас мястото му е зад решетките. Няма място навън. Престъплението е много тежко - с умисъл и наркотици“, заяви Здравков.

„Казват, че е много млад, но това, че ще получи тежка присъда според нас означава, че има голяма вероятност той да се укрие“, допълни близкият на пострадалото дете.

10 200 подписа само за два дни

В протеста се включи и Николай Попов, бащата на загиналата при друга тежка катастрофа Сияна. Той съобщи, че обществената реакция срещу промяната на мярката е била изключително силна. „Срещу това поредно безобразие събрахме 10 200 подписа“, заяви Попов.

Той направи паралел между случая с Никола Бургазлиев и делото за смъртта на журналиста Милен Цветков, като посочи, че двамата обвиняеми по съответните дела са били млади и са ползвали услугите на един и същи адвокат.

„Престъплението е изключително тежко и този човек го грози доживотен затвор според законодателните промени, които действат към момента. Затова той трябва да остане зад решетките, за да не видим случай „Стоян Колев 2“, коментира Попов.

Опасенията му са свързани с възможността обвиняемият да напусне страната, преди съдебното производство да приключи.

Младостта не е порок, но не е и привилегия

Адвокат Георги Радков, който представлява семейството на пострадалите, също се противопостави на решението за домашен арест. Той припомни, че при разглеждането на мярката един от съдиите е изразил особено мнение. „Искането е допустимо, но само по себе си не е основателно. Не го казваме само ние. Каза го и един от съдиите по делото“, посочи адвокатът.

По думите му четирима съдии са подкрепили промяната на мярката, докато един е бил на противоположно мнение и е възприел доводите на представителите на пострадалите. „Младостта не е порок, но не е и привилегия“, категоричен беше Радков.

Адвокатът изрази опасения, че съществува риск Бургазлиев да напусне страната, и настоя законът да бъде прилаган еднакво към всички, независимо от възрастта и общественото им положение.

Трагедията, която почерни едно семейство

Тежкият инцидент стана през август 2025 г. в Слънчев бряг, когато АТВ помете петима пешеходци. Сред пострадалите бяха 4-годишният Мартин и майка му Христина.

Жената получи тежки наранявания и по-късно почина. Детето също пострада при удара, а трагедията предизвика силна обществена реакция и протести с искане за справедливост.

През юни обвиняемият поиска по-лека мярка за неотклонение, като посочи желанието си да започне работа и да дарява средства за лечението на пострадалото дете.

Апелативният съд решава в четвъртък

Прокуратурата вече обжалва решението за домашния арест на Никола Бургазлиев. Очаква се в четвъртък, 5 ноември, Апелативният съд в Бургас да разгледа жалбата и да се произнесе по мярката за неотклонение.

Близките на пострадалите и участниците в протеста настояват обвиняемият да остане в ареста до приключването на съдебното производство. Те изразяват опасения, че по-леката мярка не гарантира в достатъчна степен присъствието му пред съда.