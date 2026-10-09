Черна нощ на пътя. Четирима мъртви след катастрофа

Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между село Ясен и Плевен. Трагедията е станала късно снощи, около 23 часа, след сблъсък между два леки автомобила. Ударът е бил толкова силен, че четирима от пътуващите са починали на място. Единственият оцелял е откаран по спешност в болница с тежки травми и опасност за живота.

Четирима загиват на място

По предварителни данни двата автомобила са се сблъскали на пътното платно между Ясен и Плевен. При удара четирима души са получили несъвместими с живота травми и са починали още преди да могат да бъдат транспортирани до лечебно заведение.

Един човек е оцелял след катастрофата. Той е бил изваден от мястото на инцидента и откаран по спешност в болница, където лекарите се борят за живота му.

Полиция, пожарна и Спешна помощ на място

Веднага след подадения сигнал към мястото са насочени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Районът е бил обезопасен, за да могат разследващите да извършат необходимите процесуално-следствени действия.

Заради тежкия инцидент движението в района е било затруднено, докато е продължавал огледът.

Причините за трагедията се изясняват

Към момента няма официална информация какво е довело до фаталния сблъсък. Предстои МВР да съобщи повече подробности за обстоятелствата около катастрофата.

Разследването трябва да установи скоростта на автомобилите, движението им непосредствено преди удара и всички други фактори, които могат да са допринесли за трагедията.