Ден на скръб и молитва за Ловчанската епархия. Днес Ловеч се прощава със своя духовен пастир - митрополит Гавриил, който се престави в Господа на 22 ноември след кратко боледуване. В същото време Светият синод на Българската православна църква се събира на извънредно заседание, за да определи кой ще поеме временно управлението на епархията и ще подготви избора на нов владика.

Тленните останки на дядо Гавриил ще бъдат положени за поклонение днес, 23 ноември, от 16 до 20 часа в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч. Очаква се във вторник да бъдат отслужени опелото и погребението. Окончателните час и организация ще бъдат уточнени от Светия синод.

Владиката вече бе изпратен с молитва и почит в София. След неделната литургия в столичния храм "Света Неделя" патриарх Даниил отслужи трисагий за упокоение на душата му. В параклиса "Св. цар Борис" в Синодалната палата духовници и миряни се поклониха пред тленните му останки.

Търсят временен духовен водач

Една от най-важните задачи пред Светия синод днес е да определи наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол. Той ще поеме временно управлението на епархията до избора и въвеждането в длъжност на новия митрополит.

Наместникът ще трябва да осигури нормалното протичане на църковния живот, да координира работата на духовенството и да организира необходимите действия за избора на наследник на дядо Гавриил.

Това не е просто административна смяна. Ловчанската епархия остава без своя митрополит след четвърт век духовно управление и предстои да избере човека, който ще продължи делото му.

Три месеца до новия митрополит

Изборът на нов Ловчански митрополит ще премине през няколко етапа. Първоначално ще бъде изготвен списък с допустимите кандидати, след което ще се пристъпи към същинската изборна процедура.

В първия етап свещениците и представителите на миряните от епархията ще гласуват и ще излъчат двама кандидати. След това Светият синод ще проведе окончателния избор между тях. Именно синодалните архиереи ще определят кой от двамата ще заеме овдовелия митрополитски престол.

Процедурата обичайно отнема около три месеца. Така новият духовен водач на Ловчанската епархия може да бъде избран в началото на следващата година.

Четвърт век начело на епархията

Митрополит Гавриил оставя след себе си 25 години духовно служение в Ловчанската епархия. Той е избран за Ловчански митрополит през 2001 г. и през годините се утвърждава като една от разпознаваемите фигури в Българската православна църква.

На 4 ноември тази година владиката е приет във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит. След кратко боледуване той почина на 22 ноември на 76-годишна възраст.

От Община Ловеч обявиха тридневен траур. В памет на митрополита бе отслужена панихида в катедралния храм, а на сградата на Ловчанската митрополия бе спуснато черно знаме.

За жителите на Ловеч дядо Гавриил не беше само висш духовник. В продължение на четвърт век той бе техен архипастир, съветник и духовна опора. Сега епархията се прощава с него, а Българската православна църква трябва да намери човека, който да продължи пътя му.