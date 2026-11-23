Рожден ден днес празнува една от най-значимите фигури в българския спорт и архитектурата на спортни съоръжения арх. Светла Оцетова. Завършва архитектура във ВИСИ (днес УАСГ) през 1976 г., като успешно съчетава блестяща спортна кариера с международна експертиза в проектирането.

В спортната история остава като легендарна състезателка по академично гребане. Заедно със Здравка Йорданова печели златен олимпийски медал в дисциплината двойка скул на Игрите в Монреал през 1976 г. - първото олимпийско злато за България в този спорт. Тандемът завоюва още световна титла през 1978 г. в Нова Зеландия, както и сребърни и бронзови отличия от световни първенства.

След края на състезателната си кариера арх. Оцетова се утвърждава като водещ световен специалист по проектиране, строителство и сертифициране на гребни канали и спортни комплекси. Тя е дългогодишен технически директор и член на Изпълнителния комитет на Международната федерация по гребане (FISA/World Rowing), както и технически делегат за гребните спортове на редица олимпийски игри, включително в Барселона, Атланта, Сидни, Атина, Пекин и Лондон.

За приноса си към спорта и архитектурата е носител на редица престижни национални и международни отличия, сред които орден "Стара планина" - I степен и Олимпийския орден на МОК.

Днес празнуват още:

Иван Бандаловски, бивш футболист

Маргарита Ралчева, журналистка

Наталия Кобилкина, сексолог и семеен терапевт