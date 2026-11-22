Светът, Европа и България наистина минават през една изключително сериозна криза в енергетиката. Според международната агенция по енергетика прекъсванията на доставките от Персийския залив до ноември тази година са довели до кумулативна загуба от 2 милиарда и 800 милиона барела петрол и 60 милиарда кубически метра природен газ. Европа е изключително чувствителна на тези сътресения. За първите 10 месеца на годината природният газ е поскъпнал с близо 50%, токът – с около 30%. Как България минава през всички тези сътресения. Имаме ли достатъчно газ, имаме ли достатъчно петрол, Ще издържи ли електрическата ни мрежа на всички тези изпитания - на всички тези въпроси в предаването "Защо" отговаря Ива Петрова, министър на енергетиката.

"Енергийната ни система е подготвена и тя ще издържи на тези изпитания. И това не е просто политическа декларация, това е в резултат на цялата подготвителна дейност, която се извърши. Електропроизводствените предприятия завършиха плановите си ремонти, така че са в готовност. Извърши се подготвителна дейност при преносните и разпределителните мрежи, мобилизиране на екипи, техника. Съответно топлофикациите също бяха проверени и беше създадена организация. Сега, разбира се, нещо, което е изключително критично, е състоянието с „Топлофикация София“ и топлофикационен район „Изток“. Но като цяло енергийната система е осигурена, доставките на природен газ са осигурени", коментира Петрова.

На въпрос дали имаме достатъчно доставки на природен газ тя отговори категорично - Имаме доставки. Имаме компенсаторни механизми за цените, така че да създадем предвидима защита и гаранции за българските граждани и бизнес, че ще минем сравнително спокойно през тази наистина кризисна ситуация.

Компенсации за 2 милиарда евро за домакинствата и бизнеса

На фона на тези сътресения правителството преди дни обеща подкрепа от 2 милиарда евро компенсации както за домакинствата, така и за бизнеса заради по-скъпия ток и газ.

Министърът потвърди, че това са много пари действително, "но това са кризисни мерки, които мобилизирахме и подобрихме като параметри, така че действително да има пълен комфорт и предвидимост за щита, компенсаторни механизми за българските граждани и бизнес. Основната част от компенсаторния пакет се финансира от бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“"

"В приходната част на фонда по принцип на годишна база приходната му част е точно около милиард – милиард и половина. Като в момента очакванията са, че както има натиск върху разходната част на фонда във връзка с необходимостта от компенсаторни програми, така има, разбира се, ефект върху приходната част на фонда, тъй като приходната част на фонда се формира от 5% вноска от всички производители, което е по Закона за енергетиката. Плюс енергийните дружества, които работят при таван на приходите. Основна част по тази линия, разбира се, идва от държавните дружества. Другият половин милиард идва по линия на Българската банка за развитие, която със собствен ресурс мобилизира целеви компенсаторни механизми за българския бизнес. Така че, от една страна, да подпомогне ликвидно бизнеса, а от друга страна, също ни помогна да подобрим параметрите на действащите компенсаторни програми", заяви министърът.

5% вноска от батерийните системи във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

На въпрос дали има сериозна съпротива от страна на операторите на самостоятелни батерийни системи срещу тези 5% вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Справедливо или несправедливо е и те да дават своя дан в този фонд, Петрова отговори: "Аз бих искала да започна с това, че всъщност България направи една революция по отношение на системите за съхранение и всъщност в нашата система бяха интегрирани повече от 6 гигавата батерийни системи за съхранение за по-малко от година и половина. Това е един огромен успех и всъщност ние видяхме тази инфраструктура как помогна на системата, примерно през лятото, когато бяха критично ниски нивата на Дунав и когато примерно ядрените централи в региона имаха проблеми и намаляваха мощността.

И точно затова сега казват: „Помогнахме, сега трябва да ни обложат с още 5%“. Но всъщност другият аспект е това, което и вие казахте. Въпросът е за солидарно, за равнопоставено участие в механизмите, от една страна. От друга страна, тези системи за съхранение бяха подкрепени с ресурс по Плана за възстановяване и устойчивост. Тоест те получиха безвъзмездна подкрепа. Когато изчислявахме интензитета на помощта, тоест размера на подкрепата, която те получаваха, това беше към 2024 година. В момента ситуацията на пазарите също така дава благоприятни и по-благоприятни условия за работа на тези системи.

Мога да ви дам един пример. Оборотът, приходът от съхранение през 2025 година е от порядъка на 4 плюс милиона евро. За 2026 година само за месец октомври е около 30 милиона. Наистина имаме повече батерии, но също така тази ситуация на пазарите всъщност дава много по-благоприятна среда за работа на тези батерии. И има възможност и според мен е абсолютно справедливо и те да участват, макар и доста адаптирано към тази технология и към тяхната ситуация, в общите компенсаторни механизми.

И тук може би само да направя уточнение, че действително в разговора в Народното събрание по отношение на бюджета, заедно с разговора с широк кръг заинтересовани страни, имаме ангажимент да подобрим всъщност предложения механизъм, така че 5% да бъде от нетния приход, а не от брутния, както е записано в момента, което е въпрос на технически редакции. Дори-долу за около милион, милион и половина на месец би трябвало да бъде очакваният приход. Разбирате, на фона на оборотите, на фона на пазарната възможност, която имат, смятам, че е справедливо и солидарно".

Компенсации за училища, детски градини и молитвени храмове

Опозицията е повдигнала въпроса, притеснена от това, че училища, детски градини и молитвени храмове също ще плащат изключително високи сметки за ток, тъй като от вече 3-4 години са битови потребители. За това как ще бъдат компенсирани Петрова отговори, че те не са битови потребители. "Те имаха един изричен запис в бюджета. Те участват в компенсаторните програми. Няма да бъдат оставени без компенсаторни механизми и детски градини, училища и молитвени храмове. Те участват в съществуващите компенсаторни програми както по отношение на електроенергията, така и при защитата, която е предоставена и на потребителите на природен газ, на топлофикацията, тъй като сега, в месеците, в които влизаме, все пак основна консумация на енергия за тези потребители също върви и по линия на топлина".

Ще поскъпнат ли сметките за ток, парно и газ през зимата

Вицепремиерът Александър Полев се обърна директно към домакинствата, към потребителите, за да не гледат международните котировки и да не слушат опозицията дори. „Гледайте си вашите сметки за ток, за парно, за природен газ“. По темата за това дали ще спазят обещанието си, че сметките няма да поскъпнат през зимата, Петрова отговори: Като сметки, чисто като цена на енергията, няма да има промяна нито на електроенергията, нито на цената на парното. Ще има известно увеличение в цената на природния газ, който също ще бъде компенсиран за домакинствата. Разбира се, в сезона, в който влизаме, за някои от нас консумацията ще се увеличи на електроенергия. Аз се отоплявам на електроенергия, тоест сметката ще ми е по-голяма, но цената на електроенергията няма да има промяна и това, което е ангажиментът, е да е за регулаторния период, тоест до юни месец догодина", заяви Петрова и добави - Обещанието се спазва, защото всъщност са високи цени. Имаме за месеците август, септември, октомври. Цените са доста по-високи и всеки от нас вижда в сметките си, че компенсаторните механизми работят и това, което сме декларирали, е факт".

„Топлофикация София“: дългове над 1,3 млрд. евро и критично състояние

„Топлофикация София“ е на колене и в изключително критично състояние, със задължения от над 1,3 млрд. евро. На въпрос - какъв е спасителният план на държавата, Петрова заяви:

"Действително над 1,3 млрд. евро са задълженията към държавните дружества – към „Булгаргаз“, който е доставчик на природен газ за „Топлофикация София“, и Българския енергиен холдинг, който през годините е подпомагал и изкупувал вземания на „Булгаргаз“ от „Топлофикация София“. Това е един проблем с „Топлофикация София“, който се развива през годините. Той не е възникнал сега и той наистина обаче стига до един момент, за който трябва да се намери кардинално решение, защото този модел на управление, този модел на опериране на „Топлофикация София“ не е устойчив и той не може да продължава в перспектива. Това не е в полза на никой от нас.

Аз изключително приветствам това, което след като поставихме проблема, започнахме да говорим, разбира се, и с действие от вас, с медиите, поставихте фокус върху този проблем. Ето, вече виждаме, че се заговори за един мандат на Световната банка, която да направи съответни технически и финансови анализи, да даде работещи предложения. Самият кмет заяви някаква позиция по отношение на работещи решения.

Проблемите с топлоподаването и авариите в София

Но аз искам да разделя нещата. Това е голямата тема за „Топлофикация София“. Това, което аз имам като тема, като министър на енергетиката и което в момента ме притеснява, е ситуацията с квартали в София, в които няма качествено топлоснабдяване. А сме месец ноември. Хиляди софиянци нямат топла вода или парно, или и двете, което в резултат звучи скандално. Министерството на енергетиката през цялата 2026 година нееднократно е правило проверки, давало предписания, издавало актове. Включително последният констативен протокол е от месец ноември, тъй като отново регистрираме липса на качествена услуга за гражданите на София", заяви министърът и продължи:"Това, което искам да кажа, е, че всъщност причината за това нещо изглежда чисто организационна. Още лятото, когато ние направихме проверка, излезе, че към месец септември само 19% от инвестиционната програма на дружеството е изпълнена. 31% от ремонтната програма към месец септември, което е на крачка от отоплителния сезон.

В същото време има стотици спрени абонатни станции към 30 септември за аварийни ситуации, които продължават повече от два месеца. И в дружеството има само пет аварийни екипа. Тоест, когато ти имаш стотици аварийни ситуации, как поддържаш и очакваш да се справиш с тази ситуация само с пет аварийни екипа?

Петрова увери, че техните полезни ходове като Министерство на енергетиката са във връзка с осъществявания контрол. "Ние сме непрекъснато до дружеството. Непрекъснато се опитваме да дадем през предписания възможни технически решения, които обаче дружеството трябва да изпълни. Дружеството си има ръководство, има си собственик, които наистина трябва да се ангажират и най-накрая да се създаде адекватна организация в дружеството, за да се гарантира отоплителният сезон".

Тя допълни, че държавата е само страна в този процес, защото „Топлофикация София“ всъщност има собственик. Това е Столична община, която трябва да се ангажира в този процес. Държавата е просто една от заинтересованите страни. Държавата в момента изключително подпомага „Топлофикация София“, защото, акумулираният дълг е милиард и 300 милиона. Това е дълг за доставен, но неплатен към „Булгаргаз“ природен газ. Тоест той е оставен ресурс за „Топлофикация София“, който ние не виждаме да се използва ефективно за инвестиционни и ремонтни програми. И така нататък. Така че действително това е сериозен проблем.

Задълженията на „Булгаргаз“ и финансовото състояние на дружеството

И за състоянието на „Булгаргаз“: „Булгаргаз“, разбира се, има едни вземания от „Топлофикация София“ в размер на 900 милиона евро. В момента, бидейки част от групата на Българския енергиен холдинг, дружеството успява да осигурява ресурс за доставки на природен газ и да не компрометира изпълнението на своята роля на газовия пазар. Но, разбира се, трябва да се търси устойчиво решение на този въпрос", заяви Петрова.

„Булгаргаз“ ще може да осигурява в дългосрочна перспектива.

Смяна на водомерите и уредите за топлинно отчитане с дистанционни

От 1 януари следващата година всички ние трябва да сме си сменили водомерите за топла вода и топлинните измервателни уреди с дистанционни. На въпрос как ще се процедира в случаи, в които хората няма да могат по едни или други причини да направят това и дали ще бъдат глобявани, Петрова заяви, че дистанционното отчитане всъщност дава по-голяма прозрачност, контрол, информираност за реалното потребление, което е крачка напред в правилната посока. "По отношение на това дали ще се глобяват хората, които не са сменили уредите – не. Министерството работи по проект на наредба, в която не са предвидени глоби, но ще има сериозни проблеми с разпределението на топлинната енергия за тези, които не са си сменили уредите с дистанционно отчитане. Така че наистина апелирам всички в максимално кратки срокове да осъществят контакт с фирмите, за да могат да подменят уредите с такива с дистанционно отчитане".

АЕЦ „Козлодуй“: какво се случи с 6-и блок

"Имаше експлоатационно събитие на 19 ноември, което беше регистрирано в съответствие с процедурите на централата. Съответно бяха предприети съответните действия и много бързо, още в рамките на същия ден, блокът, след като беше намалена мощността, за да може да се включи изключилата главна циркулационна помпа, която имаше проблем с температурата на маслото поради недостатъчно вода в охладителната система, всъщност започна да се натоварва още в същия ден. Това, което искам да уверя, е, че няма проблем, няма промяна в експлоатационната норма на централата, нито промяна в ядрената ситуация и безопасността. Но самото събитие е достатъчно сериозно и в момента е сформирана комисия, която прави вътрешна проверка в централата за установяване на всички факти и обстоятелства около възникналото събитие", увери министърът.

На въпроса дали има данни за небрежност и липса на контрол, Петрова увери, че данни могат да имат, след като приключи проверката. "Възложена е проверка, за да се види точно какви са фактите и обстоятелствата около случилото се събитие, какви са действията, бездействията, спазването на процедури. "Има си процедури и ангажираност на компетентни хора, които могат да установят дали е имало проблем с контрола и какви са точно причините".

Реакторите за АЕЦ „Белене“: продажба или изграждане на нова мощност

По темата каква ще е съдбата на реакторите, които някога преди години си купихме за „Белене“. Ще ги продаваме или последно на Украйна, или не? Министърът отговори, че трябва да намерим изгодното за България решение, тъй като така или иначе ние разполагаме с тези реактори. Възможни са няколко опции. Едното е да бъдат продадени, другото е да се изгради ядрена мощност с участието на Украйна, с европейско финансиране. Така или иначе това, което ние сме заявили в управленската програма, е, че се работи по проект на стратегия за устойчиво енергийно развитие. Там всички опции ще бъдат оценени и ще бъде предложено най-изгодното устойчиво решение, което, пак казвам, трябва да защитава и интереса на България.

Седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“

"Компанията е в разговори с американските партньори за продължаване на инженеринговия договор. Много е важно дейностите да се сложат в устойчив модел в перспектива, така че да може да се случи проектът по максимално ефективен начин. Ние това, което е ясно – направен е технологичният избор и този проект се развива в рамките на стратегическо партньорство със Щатите", заяви енергийният министър по темата ще има ли нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Запълненост на газохранилището в Чирен

Петрова заяви, че в Чирен достатъчно газ е нагнетен. "В момента нагнетеният газ е някъде около 72% от капацитета на хранилището. В Европа средното ниво е 69%. На запълване на газовите хранилища към 1 ноември имахме малко над 83% при 74% средно за Съюза."