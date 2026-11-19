Над 500 политици и висши държавници са свързани с обществени поръчки за милиони. Сред тях са и 45 бивши и настоящи депутати. Това показва новата версия на системата за граждански мониторинг СИГМА 2.0., съобщи министърът на иновациите Иван Василев.

Според него връзките се осветяват, след като се направи сравнение между данните за компаниите, печелили държавни пари, и декларациите за имотното състояние и свързаност на политиците.

Там те ежегодно сами обявяват връзките си – директно с дадено дружество или компания, или пък индиректно през хора, с които са близки. Василев допълни още, че висшите чиновници са от различни институции – и държавни, и общински. В много случаи обаче тази свързаност не е незаконна, допълни той.

„Те могат да продължат да го правят. Въпросът е, че вече всички хора ще знаят общинските им съветници, директорите им на дирекции, че всъщност са свързани с обществени поръчки, които се изпълняват в държавата. Това казваме със СИГМА. Кой кога какви обществени поръчки е получавал през фирми. Ще видите хора, които са излезли от фирмите си, но в годините, в които са подавали декларации, са показали, че са имали собственост в дадена фирма. Ако даден политик, да кажем преди 5 години, е имал дял в една фирма и го е декларирал, и след това е излязъл от тази фирма, но фирмата е спечелила, да кажем, миналата година поръчка – това ще е видимо. Защото вярвам, че българските граждани трябва да знаят кой кога и как е получавал тези поръчки. Оттам нататък ние не сме нито съд, нито прокуратура”, заяви министър Иван Василев.

Междувременно стана ясно и това, че има нови хакерски атаки срещу държавни сайтове. Министър Василев съобщи, че и днес има опити за пробиви, особено към тези, които са под шапката на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Сред тях е и сайтът на СИГМА.