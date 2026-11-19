Препоръката на Европейската комисия за държави, които са в процедура на свръхдефицит, е в рамките на три до пет години бюджетът да се консолидира и дефицитът да спадне под 3%. От „Прогресивна България” смятаме, че оптималният баланс за постигане на финансовите цели е стимулирането на уязвимите групи и в същото време прилагането на мерки, които да дадат възможност на бизнеса да продължи да съществува в условия на световна криза. Това каза депутатът от ПГ на „Прогресивна България” Милен Трифонов в ефира на „Твоят ден”.

Той посочи, че амбиция на управляващите е до 2028 г. дефицитът да бъде свит до 3%.

Трифонов подчерта, че в бюджета има рекордно стимулиране на уязвимите групи. От друга страна правителството не може да се намесва в определянето на цените и затова предприема такива мерки за подкрепа, допълни народният представител.

Депутатът каза още, че опозицията през годините „си купуваше народната любов, без да отчита дали имаме достатъчно ръст на икономиката, дали е обвързано с нарастването на БВП”. „Когато една икономика не произвежда достатъчно, а изкуствено завишаваме доходите на държавните служители какво правим – натискаме частния сектор и създаваме предпоставка за инфлация”, каза още той.

Трифонов беше категоричен, че "от "Продължаваме Промяната" разиграват театър с празни кошници в парламента". По думите му мярката "Кошница с грижа" вече е дала резултати, като такива може да се очакват и занапред.

Депутатът подчерта още активните дейности на КЗК и КЗП, като отбеляза, че "се очаква от търговските вериги да си вземат поука, че не могат да извиват ръцете на българските производители и по-малките им партньори".