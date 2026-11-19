Превръщането на Черно море от зона на конфликт в пространство на споделена сигурност е ключово условие за успешното икономическо и социално развитие на България. Тази позиция защити министър-председателят Румен Радев по време на конференцията "Черно море 2026: по-Близкият изток", организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация "Фридрих Еберт" - България.

Черно море отвъд икономическия коридор

В изказването си Радев подчерта, че регионът не бива да се разглежда единствено през призмата на неговото значение като важен транспортен, енергиен и дигитален коридор. По думите му Черно море е пресечна точка на сериозни геополитически интереси, което налага активни и последователни усилия за намаляване на напрежението и гарантиране на регионалната стабилност.

Войната в Украйна: сблъсък на две оптики

Според министър-председателя сигурността в Черноморския басейн е пряко зависима от хода на войната в Украйна. Затова, наред с дипломацията, той настоя за трезва и обективна преценка на начина, по който конфликтът се развива, еволюира и може да бъде прекратен.

Радев противопостави два основни подхода при анализа на войната: политически подход - воден от идеологията и пожелателното мислене, реалистичен подход - основан на военно-стратегическата и военно-оперативната оценка на реалната обстановка.

"Ако искаме да решаваме въпросите за Черно море, трябва да способстваме за решаването на глобалните въпроси, и по-специално този за войната в Украйна. За да го направим, трябва да имаме трезва преценка какво се случва с тази война, как се развива, как еволюира и как трябва да приключи", заяви премиерът.

Технологиите променят и стратегиите, и политическите цели

Като едно от най-сериозните предизвикателства пред съвременния анализ Радев открои темпото на технологичното развитие. Той обърна внимание, че напредъкът на технологиите на бойното поле не променя само начина на водене на бойни действия и военните стратегии, но пряко трансформира и самите политически цели, което прави способността за точно прогнозиране критично важна.