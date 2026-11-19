Кандидатурата на Дъглас Холдър за нов посланик на САЩ в България премина успешно през Комисията по външни отношения на американския Сенат. На заседание на 18 ноември 13 сенатори подкрепиха номинацията, а осем гласуваха против. Решението е важна стъпка към назначаването на дипломата, избран лично от президента Доналд Тръмп. Предстои кандидатурата му да бъде гласувана окончателно от Сената, съобщиха от комисията.

Ключово решение във Вашингтон

Дъглас Холдър беше номиниран от Доналд Тръмп на 1 юни 2026 г. и премина през изслушване пред сенатската комисия на 30 септември. При окончателно одобрение той ще оглави американската дипломатическа мисия в София, която остана без титулярен посланик след отпътуването на Кенет Мертен през януари 2025 г.

В момента посолството се ръководи от временно управляващия Мартин Макдауъл. Процедурата по назначаването на Холдър е част от попълването на дипломатическите постове от администрацията на Тръмп. На същото заседание комисията придвижи общо 21 президентски номинации за различни длъжности.

Какви са плановете му за България

По време на изслушването си през септември Холдър определи страната ни като изключително важен съюзник на САЩ в НАТО заради стратегическото й местоположение в Черноморския регион. Той заяви намерение да работи за разширяване на отбранителното сътрудничество и изпълнение на ангажиментите в рамките на Алианса.

Особено внимание кандидатът за посланик отдели на икономическите отношения. Сред посочените от него приоритети са енергетиката, изкуственият интелект и критичните суровини.

"САЩ и България имат силни икономически отношения, но можем да подобрим търговските връзки, особено в енергийния сектор, изкуствения интелект и критичните минерали", заяви Холдър при изслушването си.

Той обяви също, че ще насърчава американския износ и българските инвестиции в САЩ. Сред намеренията му е засилването на връзките между гражданите на двете държави и подкрепата за американците, които живеят или пътуват в България.

По въпроса за войната в Украйна Холдър заяви, че възнамерява да обсъжда с българското правителство значението на продължаващата подкрепа за Киев.

Кой е Дъглас Холдър

59-годишният Дъглас Холдър е представител на Републиканската партия и бивш депутат в Камарата на представителите на щата Флорида. Той е бил част от законодателния орган между 2006 и 2014 г., а професионалният му опит включва и работа в частния бизнес.

Холдър е завършил политически науки в щата Тенеси. При представянето си пред сенаторите той посочи, че натрупаният през последните три десетилетия опит в бизнеса, публичния сектор и управлението го е подготвил за дипломатическата мисия.

"Вече съм изградил дълбоко уважение към богатата история, културата и устойчивостта на българския народ и очаквам с нетърпение да науча още повече от нашите български приятели и партньори", заяви Холдър по време на изслушването си.