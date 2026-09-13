Тръмп ги смаза! Демократите в САЩ удариха дъното
Рекордно нисък рейтинг от 35 години
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Рекордно нисък рейтинг от 35 години
Със 107 гласа „за“, 36 „против“ и осем „въздържал се“
Бившият президент се радва на участието на алтернативни кандидати в изборите
Българинът най-после си призна какво мисли за фойерверките
Това правителство изглежда все по-приемливо, смята Евелина Славкова
Джо Байдън встъпи в длъжност през януари 2021 г. на фона на пандемията от КОВИД-19
Средните цени на бензина спаднаха с 26% от юни, достигайки 3,71 долара за галон
Кандидатстване и бърз процес на одобрение
41% са тези, които през юли дават отрицателна оценка за работата на президента Радев
Индия я одобри за спешна употреба
Всички партии ще изгубят при нови парламентарни избори
Урсула фон дер Лайен е в Атина, за да съобщи лично новината на премиера Кириакос Мицотакис
Също и кадровите промени
Последната от тях е Турция
Тя ще е от голяма помощ за хората в Европа
Даде разрешение за използване на ваксината
ЕС я одобри официално
Поръча 100 милиона дози, което е достатъчно за ваксиниране на 50 милиона души
Това цитират руските информационни агенции от здравното министерство
70% ще прекарат празниците в тесен семеен кръг