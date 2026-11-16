Пулев даде дума! Сметките за газ, ток и парно на хората няма да се увеличат (ВИДЕО)

Към домакинствата – не слушайте опозицията, тя ви плаши. Не гледайте и международните цени и котировки на енергийните ресурси – вижте фактурата си, вашата сметка за ток, парно и природен газ няма да се промени. За небитовите потребители също има подкрепа. Ситуацията е безпрецедентна, намесата на държавата също. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг в МС, след като кабинетът прие бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО. Разчетите на хазната влизат още днес в парламента.

„Преди дни обявихме мащабна програма за компенсация към бита и индустрията, изпреварваща преди активния отоплителен сезон – 2 милиарда евро. Ресурсът на фонд сигурност на електроенергийната система ще се използва целево, няма да бъде източен като финансовите министри на сглобката и да бъде използван за хеликоптерни пари, популистки. Ситуацията е без прецедент, мерките на държавата също“, коментира Пулев.

Бюджет 2027 поставя началото на труден оздравителен процес, каза още вицепремиерът.

„Рейтинговите агенции са независими оценители – те не са политически арбитри, не поставят оценки на правителства, не дават присъди, а ние не съгласуваме бюджетната си политика с тях. Правителството не спори с доклади, а показваме резултати“, уточни той.

„Резултатите са налице – активирахме институциите, възстановяваме активната роля на държавата да бъде истински силен партньор на бизнеса, който плаща данъци в страната, който създава висококачествени и добре платени работни места, който спазва правилата и законите в България. България се нарежда в топ 5 на страните в ЕС по икономически ръст, имаме 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции тази година в сравнение с предходния период, удвояване на инвестиционните потоци към страната от чуждестранни спонсори и инвеститори, удвояване на доверието към българското правителство. 65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрийнинг. Ние не чакаме инвестициите да дойдат от само себе си. В Бюджет 2027 сме заложили редица мерки в подкрепа на индустрията“, подчерта Александър Пулев.



Енергийният министър Ива Петрова подчерта непосредственото предизвикателство в момента – справяне с нестабилните и растящи цени на електроенергията и природния газ.



„С приетия бюджет са въведени и гарантирани всички механизми за защита, подкрепа за растящите цени и осигуряване на предвидимост за домакинствата и бизнеса у нас. За домакинствата – през бюджета на Фонд за сигурност е гарантирано, че няма да има промяна в цената на тока до 30 юни 2027 г., гарантирана е и липсата на промяна на цената на парното, а също и мобилизиране на допълнителна подкрепа за цената на природния газ за използващите го в отоплителния сезон. За бизнеса – енергоемките предприятия имат повишен интензитет на подкрепата в рамките на 70% спрямо пазарната цена“, допълни тя.