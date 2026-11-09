Асен Василев с предупреждение: Ще си бръкнете в спестяванията

Ще си бръкнете в спестяванията. Това предупреждение отправи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод Бюджет 2027. Според него предвиденият ръст на заплатите няма да компенсира поскъпването на живота и домакинствата ще трябва да покриват разликата със спестяванията си.

Василев даде пример със заплата от 1000 евро, която догодина се увеличава на 1050 евро. По неговите изчисления срещу допълнителните 50 евро доход ще стоят 80 евро повече разходи заради инфлацията.

Бюджетът за 2027 г. има проблеми, които не могат да бъдат поправени в парламента, коментира Василев пред бТВ. И заяви: "Влезе ли в НС - е неспасяем“.

Василев постави под съмнение и реалистичността на прогнозите, върху които е изготвен бюджетът.

„За 2026 г. бяха дали стойност на дефлатора, т.е. начина, по който се мери инфлацията, от 5,2%. Вече са го ревизирали за 2026 г., че ще бъде 9,1%. Почти двойно се увеличава предвидената за тази година. За догодина пак са се върнали на тази оптимистична прогноза“, каза той.

По думите му е орязана и минималната работна заплата, като за 2028 г. е заложен размер от 680 евро.

Василев смята, че трябва да бъдат преразгледани или подоходната и инвестиционната политика, или икономическата прогноза. Ако политиките се запазят в предложения вид, по думите му прогнозата трябва да отчете нулев растеж.

„Това, което мен ме притеснява е, че той не подлежи на нормална корекция в парламента. Това да сложиш небостъргач на основите на едноетажна къща - или трябва да се преразгледа подоходната, инвестиционна политика и тогава може и тази прогноза да излезе или ако ще сме в тази подоходна политика - трябва да се преразгледа прогнозата и тя да каже, че ще имаме нулев растеж“, заяви Василев.

„Или не трябва да се пипат доходите, или ще вдигат данъците“, добави той.

Според него прекомерното увеличение на разходите е започнало с бюджета на правителството на Росен Желязков за 2025 г.