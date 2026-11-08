Пеканов разкри ролята на бивш министър от ГЕРБ в пенсионния скандал

Ролята на бивш финансов министър от ГЕРБ в скандала с вноските за втория пенсионен стълб разкри вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването "120 минути".

Щом Демократична България са решили да следват Владислав Горанов, добре, това си е тяхно решение, каза Пеканов. И допълни: "Не знам защо точно Ивайло Мирчев е решил да играе по този сценарий, начертан от Владислав Горанов. Имам информация, че Горанов има дейно участие в този водевил".

Вече 3 месеца България е в процедура по свръхдефицит и през това време Министерството на финансите вероятно вече по всякакви начини е дискутирало всякакви възможни начини как да се намали този дефицит по начина, по който иска ЕК, каза още Пеканов.

"ЕК не иска да увеличаваме социални разходи, не иска да увеличаваме пенсии и учителски заплати", заяви вицепремиерът. Ние обаче го правим и в отговор ЕК изисква всякакви други мерки. Много мерки са дискутирани, сигурно има и други писма."

Много мерки са били дискутирани с ЕК в хода на изготвянето на бюджета на страната за 2027 г. Някои са били леви, някои са десни, някои са били по-умни, други са били по-малко смислени като например тази за вкарването на част от частните пенсионни осигуровки в бюджета на НОИ. Важно е обаче не какво се дискутира, а какво е крайното решение, което едно правителство взима, категоричен бе Атанас Пеканов.

Той многократно увери, че въпросната идея не е стигала до обсъждане на ниво правителство. "Министерският съвет се е събирал много пъти през последните седмици по отношение на бюджета, но на тези срещи не е дискутирана идеята за разделянето на частните пенсионни осигуровки", подчерта той.

Защо казвам, че тази идея не е умна? - продължи Пеканов. - Пенсионната система в България среща доста трудности. Възвръщаемостта на фондовете не е най-добрата, за съжаление, и хората започват да се питат. Лично аз смятам, че капиталовите пазари трябва да се развиват и могат да бъдат източник на възвращаемост. Но хората са прави, когато критикуват, че системата задължава да си слагаме парите в тези фондове без особена възвръщаемост."