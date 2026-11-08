Кирил Вълчев: Изборът на Илияна Йотова е голям символ за България

„На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата.“ Това заяви новоизбраният вицепрезидент Кирил Вълчев в първото си телевизионно интервю след победата на президентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ той определи избора на първата жена президент на България като историческо събитие и голям символ за демократичното мислене на българския народ.

Досегашният генерален директор на БТА отхвърли твърденията, че Русия е спечелила президентските избори, и подчерта, че новата президентска двойка ще работи за преодоляване на политическото разделение в обществото. Вълчев коментира още скандала с помилванията, отношенията с правителството, държавния бюджет и необходимостта от по-сериозна подкрепа за българските обществени медии и културни институции.

Изборът на Йотова е голям символ за България

Кирил Вълчев открои два основни извода от президентските избори, на които двамата с Илияна Йотова спечелиха балотажа срещу Андрей Гюров-Георги Кандев. Първият е историческото решение на българските избиратели да поверят държавния пост на жена.

„България за първи път избра жена президент и това изобщо не е маловажно. В момента в Европейския съюз, заедно с Илияна Йотова, има само още три жени президенти - на Ирландия, Малта и Словения. Изобщо в историята на Съюза само 12 държави са имали жени държавни глави, а в световен мащаб - само 20 държави“, заяви Вълчев.

Той подчерта качествата на Илияна Йотова и припомни исторически примери за отношението към жените и тяхното образование в България.

„В нашия случай Илияна Йотова е човек с голям държавен опит, с мисия за България и с много знания. Това е голям символ за нашия народ - народ, който е направил така, че жените да започнат да гласуват години преди жените в Гърция, Португалия и Швейцария“, посочи новоизбраният вицепрезидент.

„Народ, който създава светско образование за жените и момичетата далеч преди други народи. Още през 1841 г. Анастасия Димитрова в Плевен създава светско училище. Това показва демократичното мислене на нашия народ - че гледаме на всеки в страната като на равноправен, без значение дали е мъж или жена и каква религия изповядва“, допълни Вълчев.

Президентство на съгласието, а не на барикадата

Вторият голям извод от изборите според Кирил Вълчев е подкрепата за президентска институция, която търси обединение, вместо да задълбочава политическите противоречия.

„На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата“, подчерта той.

Новоизбраният вицепрезидент не прие и оценките, че победата на Илияна Йотова означава успех за Русия. Той настоя политическите сили да се откажат от взаимното поставяне на етикети.

„Аз мисля, че спечелиха пробългарските сили. Няма смисъл от раздаване на такъв тип определения. Вярвам, че дори тези, които говорят така за нашата победа, също са пробългарски, а не про- някакви други сили“, заяви Вълчев.

Той отговори и на въпроса дали победата на президентската двойка би била възможна без подкрепата на Румен Радев. Според него решаваща е била подкрепата на хора с различни партийни предпочитания.

„Нямаше да успеем без всички, които ни подкрепиха. Но по-важното е, че нас ни подкрепиха избиратели на всички партии“, каза новоизбраният вицепрезидент.

След изборната неделя идва понеделник

Кирил Вълчев определи намаляването на напрежението в обществото като една от най-важните задачи пред новата президентска двойка. Той припомни думи на покойния основател на Дарик радио Радосвет Радев, които често е използвал по време на предизборната кампания.

„Многократно повтарях по време на предизборната кампания нещо, което казваше Радосвет Радев. Когато кандидатите се изпокарваха, той казваше: „Помнете, след неделята на гласуването идва понеделник“. И всички ще живеем отново в една страна, заедно“, разказа Вълчев.

„И така стана. Дойде понеделник, всички сме заедно. Знам, че няма да е лесно, но нека да се опитаме. Аз съм сигурен, че ние с госпожа Йотова ще успеем да забравим това, което говориха за нас, за да бъдем заедно и да чуваме добрите идеи от всички страни“, заяви той.

Вълчев коментира и прогнозите за бъдещите отношения между президентската институция и изпълнителната власт. Той отхвърли както предположенията, че Илияна Йотова ще бъде „гумен печат“ на правителството, така и твърденията, че между двете институции непременно ще възникне конфликт.

Вълчев с предложение след скандала с помилванията

Новоизбраният вицепрезидент беше попитан и за скандала около помилванията, както и дали случилото се представлява грешка на Илияна Йотова, пропуск на нейния екип или проблем в действащата процедура. Той отказа да постави категорична оценка, без да разполага с всички факти, но предложи да се обсъди промяна в нормативната уредба.

„Няма да го определя нито като грешка, нито като капан. Точно защото съм юрист, при нас действа правилото: дай ми фактите, за да ти дам решение. Аз не знам фактите. Но имам мнение как нещата трябва да изглеждат оттук нататък“, заяви Кирил Вълчев.

Според него въпросът за помилванията е пряко свързан с доверието на гражданите в институциите, процедурите и експертните становища, въз основа на които се вземат решения.

„Най-големият проблем с помилванията е част от по-големия проблем в нашето общество - доверието. В случая става дума за доверието в процедурите и доверието в експертизите. Нека помислим заедно с парламента дали тези процедури могат да бъдат уредени не с президентски указ, а със закон“, предложи той.

Повече средства за учителите, журналистите и хората на културата

Като все още изпълняващ длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция Вълчев коментира и параметрите на държавния бюджет. Той подкрепи предвиденото по-високо увеличение на възнагражденията на учителите, но настоя подобно отношение да получат и други професионални общности.

„Не виждам защо да не бъде подкрепен бюджет, в който се дава голям знак с малко по-високото увеличение на възнагражденията за българските учители. Но едновременно с това искам да припомня нещо, за което настоявам от години - журналистите в обществените медии - БНТ, БНР и БТА, трябва да бъдат равнопоставени на учителите“, заяви Вълчев.

Той обясни защо поставя работещите в обществените медии редом до хората, които се занимават с образование.

„Защото това са училищата за днешния ден на България. Към тази група трябва да бъдат прибавени и хората, които работят в българските библиотеки, музеи, галерии, театри и читалища, защото те пазят духа на страната ни“, посочи новоизбраният вицепрезидент.

Вълчев обърна специално внимание и на българската дипломация. „Бих прибавил и българските дипломати, най-вече младите български дипломати, чиито възнаграждения също доста изостанаха. Струва си на това да бъде обърнато внимание“, заяви той.

Българските медии по света се нуждаят от постоянна подкрепа

Кирил Вълчев постави и въпроса за финансирането на българските медии зад граница. Според него подкрепата за тях трябва да се превърне в трайна държавна политика, която не зависи от ежегодни решения и смени на правителства.

„Българските медии по света, които говорят или пишат на български език, трябва да бъдат подкрепяни системно. В момента има добри примери, има програма, която дава известно насърчение и помощ, но трябва да се мисли дългосрочно“, подчерта той.

„Това трябва да бъде заложено в българския бюджет за години напред. Трябва да подходим системно. Това ще бъде голяма подкрепа за нашите сънародници по света“, допълни новоизбраният вицепрезидент.

Вълчев: Оставям БТА във възход

На въпрос какво би препоръчал на бъдещия генерален директор на БТА Кирил Вълчев постави акцент върху приемствеността и продължаването на започнатите промени. Той припомни, че по време на неговото ръководство агенцията е осигурила свободен достъп до новините си.

„За мен е важно, че оставям БТА във възход. Важно е който и да я поеме, да прояви постоянство. БТА е със свободен достъп. Вече хората забравиха, че преди не можеха да влизат и да четат новините на агенцията, без да платят“, заяви Вълчев.

Той открои и работата на журналистите в агенцията по време на президентската кампания. „Голяма оценка за моите колеги и за начина, по който организирах работата в БТА е, че по време на предизборната кампания нямаше нито една жалба и нямаше нито един упрек за новините, които агенцията публикуваше“, подчерта досегашният генерален директор.

Вълчев припомни и професионалния си път преди БТА, когато е работил 20 години като адвокат и е ръководил успешна кантора. По думите му пътуванията му като генерален директор на агенцията са били свързани с откриването на национални пресклубове и сключването на споразумения с информационни агенции от различни държави.

Няма да се мести в резиденция, ще ходи пеша на работа

Кирил Вълчев разкри и любопитни подробности за живота си след встъпването в длъжност. Новоизбраният вицепрезидент заяви, че няма намерение да се премества в държавна резиденция, а ще продължи да живее в досегашния си дом.

„Живея в центъра и ще се опитвам да си ходя пеша на работа. Аз гледам на всичко като на работа и то такава, която да поиска теб, а не ти да се стремиш към нея“, каза Вълчев.

Българските градове са визуална шльокавица

Новоизбраният вицепрезидент коментира и приетия на първо четене Закон за българския език. Той изрази увереност, че между двете четения в Народното събрание ще бъдат направени подобрения в текстовете.

„Сигурен съм, че между двете четения ще има подобрения в закона за българския език“, заяви Кирил Вълчев.

Според законопроекта устните и писмените изрази, съобщенията, обозначенията и надписите в публичното пространство трябва да бъдат на български език. Това включва надписите върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица, като се допуска транслитерация на латиница под текста на кирилица.

Вълчев обърна внимание на масовото използване на чуждоезични надписи в българските градове. Той обаче настоя да се отчете и необходимостта страната ни да бъде разбираема за чуждестранните посетители.

„Първо - надписите на български език. Разгледайте как изглеждат градовете ни, това е една визуална шльокавица. Има закон за транслитерацията, приет 2009 г. Идеята му е да се транслитерират единствено наименования“, коментира Вълчев.

Според него законът трябва да намери баланс между задължителното използване на българския език в публичното пространство и нуждите на туризма.

„Бих препоръчал да се предвиди и задължителността на надписи на чужд език. Една туристическа държава би трябвало задължително да има табелка и на английски език, за да бъдем разбираеми“, заяви Кирил Вълчев.