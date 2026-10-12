Йотова извади силните козове на България пред американски инвеститори

Президентът Илияна Йотова отправи силно послание към американския бизнес, като заяви, че България работи за утвърждаването си като остров на стабилност и развитие на фона на многобройните военни конфликти по света. Държавният глава се срещна днес в президентството с ръководители на американски компании, които проявяват интерес към инвестиции у нас. В разговора участваха представители на бизнеса в областта на отбраната, сигурността, енергетиката, високите технологии и изкуствения интелект. Йотова очерта перспективите пред страната ни като стратегически партньор и важен център за регионална свързаност.

България с ключова роля в новите европейски проекти

„В следващите години България ще има централна роля в региона“, подчерта президентът пред американските инвеститори. Тя посочи като важна възможност предстоящата у нас Среща на върха за регионалната свързаност, обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната й реч за състоянието на Европейския съюз.

Форумът е свързан с европейските усилия за развитие на Средния коридор - стратегически транспортен маршрут, който свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ и Черно море. В представените през септември планове Европейската комисия постави цел за мобилизиране на до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции в развитието на коридора. Амбицията е до 2030 г. да бъдат утроени търговските потоци и значително да се съкрати времето за превоз на товари.

Йотова постави на дневен ред сигурността в Черно море

Президентът обвърза перспективите за икономическо развитие с необходимостта от гарантиране на сигурността на морските маршрути. Според нея нарастващото значение на Черно море за европейската свързаност изисква засилено международно сътрудничество и защита на свободното корабоплаване.

Йотова подчерта необходимостта от постигане на консенсус за налагане на мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море. Темата беше сред водещите и на проведената по-рано днес в София международна конференция за сигурността в Черно море и Източна Европа, където държавният глава заяви готовността на България да работи за дипломатическо решение и прекратяване на подобни нападения.

Американският бизнес с поглед към българските технологии

В разговора бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество и за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и САЩ. Срещата продължава диалога, започнал по време на посещението на Илияна Йотова в Съединените щати за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Президентът открои развитието на българските технологични компании и на научноизследователския потенциал на страната. Специално внимание беше отделено на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, който създава възможности за съвместна работа с американски технологични компании и университети.

Сред перспективните проекти е и българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, която получи европейско одобрение за изграждане в София Тех Парк. Проектът е на стойност 90 млн. евро и предвижда създаването на ново поколение суперкомпютър и специализирана инфраструктура за разработки в областта на изкуствения интелект.

Възможностите за съвместни научноизследователски проекти чрез тази инфраструктура също бяха представени пред американските инвеститори като основа за бъдещи партньорства.