България с нов ход към САЩ. Радев посочи големия залог

България има амбицията да се превърне във важен център за високотехнологични производства и да привлече нови американски инвестиции в индустриите на бъдещето. Страната ни разполага с необходимия потенциал в електрониката, изкуствения интелект, космическите технологии и отбранителната индустрия, а правителството е готово да насърчава проекти с висока добавена стойност. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с американска бизнес делегация, организирана от посолството на САЩ в София, съобщиха от Министерския съвет.

Разговорите са част от усилията на кабинета да даде нов тласък на стратегическото икономическо партньорство между двете държави.

България като партньор за индустриите на бъдещето

„България е готова да насърчи инвестиции, които носят висока добавена стойност и внедряват успешни бизнес модели в българската икономика“, подчерта министър-председателят.

В срещата участваха представители на американски компании от сферите на сигурността, високите технологии, отбраната и енергетиката. В разговорите се включи и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Радев постави акцент върху възможностите България да се включи още по-активно в международните производствени вериги, особено в секторите, които ще определят развитието на световната икономика през следващите десетилетия.

Премиерът изтъкна, че у нас вече работят и се развиват компании в областта на електрониката, космическите технологии и отбранителната индустрия. Много от тях притежават капацитет за създаване на иновативни продукти и търсят международни партньори, с които да разширят дейността си.

Според министър-председателя именно сътрудничеството между утвърдени американски компании и българския високотехнологичен бизнес може да даде допълнителен импулс на икономическото развитие.

Изкуственият интелект е сред големите предимства на страната

Специално внимание Румен Радев отдели на научния и технологичния потенциал на България. Той посочи като пример Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, който вече привлича утвърдени български и международни учени.

Институтът, представен от премиера като първи по рода си в региона, развива научни изследвания и вече има съществени постижения в областта на изкуствения интелект.

Радев подчерта, че страната ни притежава реален капацитет не само да използва новите технологии, но и да участва в тяхното разработване и внедряване.

Това е и една от основните цели на правителството - България да привлича инвестиции, които създават съвременни производства, използват научния потенциал на страната и откриват възможности за развитие на българските специалисти.

Нови възможности в транспорта, енергетиката и дигиталната инфраструктура

Освен високите технологии, премиерът открои още едно важно предимство на България - възможностите за развитие на инфраструктурната свързаност.

Разширяването и модернизирането на транспортните, логистичните, енергийните и дигиталните мрежи създава условия за нови успешни партньорства с международния бизнес, посочи Радев.

Според него инфраструктурните проекти могат да се превърнат в допълнителен стимул за американските компании, които търсят възможности за инвестиции в региона.

Министър-председателят подчерта и значението на политическата стабилност като фактор за доверието на инвеститорите. По думите му настоящото правителство гарантира стабилна среда и има ясна воля да продължи развитието на стратегическото партньорство със САЩ.

България и САЩ засилват икономическото партньорство

Срещата е продължение на заявената от Румен Радев политика за привличане на инвестиции в производства и технологии с висока добавена стойност, които могат да допринесат за модернизирането на българската икономика.

През последните месеци премиерът нееднократно поставя акцент върху възможностите за сътрудничество със САЩ в изкуствения интелект, роботиката, отбранителната индустрия и съвременните енергийни технологии.

Усилията продължават и с предстояща българска бизнес мисия в Съединените щати, водена от вицепремиера Александър Пулев, в която ще участват представители на 20 компании. Целта е разширяване на партньорството в стратегически и високотехнологични сектори.

Пред американските инвеститори Румен Радев потвърди готовността на кабинета да задълбочава двустранното икономическо сътрудничество и да насърчава проекти, които носят модерни технологии, успешни бизнес модели и нови възможности за българската индустрия.