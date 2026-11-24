Кметът на Варна Благомир Коцев дължи отговори на много въпроси, включително за местността „Баба Алино“ и проблемите с незаконното строителство. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Народното събрание.

В същото време министър-председателят подчерта, че не одобрява начина, по който Общинската избирателна комисия е прекратила предсрочно пълномощията на градоначалника. Според него политическите партии трябва да обяснят защо техните представители са подкрепили решението, което поставя въпроса за зачитането на вота на гражданите.

Коцев дължи отговори, но вотът трябва да се зачита

Румен Радев не спести критичните си бележки към варненския кмет. Той посочи, че има редица въпроси, на които Коцев трябва да даде отговор, включително за строителството в морската столица. „Не одобрявам. Да, той дължи отговор на много въпроси, но аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите“, заяви премиерът.

Според него подобни проблеми съществуват в много български общини, но предсрочното отстраняване на кметове чрез решения на избирателни комисии поражда въпроси за начина, по който се зачита изборът на гражданите.

Призив към партиите в ОИК Варна

Министър-председателят настоя политическите формации, чиито представители са подкрепили решението на Общинската избирателна комисия, да обяснят публично мотивите си. „Ние трябва да чуем като общество мотивите на тези партии защо свалиха г-н Коцев от кметския пост“, подчерта Радев.

На 23 ноември ОИК Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев след разглеждане на сигнали, свързани с отсъствията му от работа през периода, когато беше задържан. Защитата на кмета обяви, че ще обжалва решението и ще поиска съдът да спре предварителното му изпълнение.

Правителството подготвя мерки срещу фалшивите ТЕЛК-ове

Радев коментира и последните акции срещу схеми за издаване на фалшиви ТЕЛК решения. Той обяви, че правителството организира цялостен подход за ограничаване на злоупотребите, които според него увеличават бюджетните разходи и подкопават общественото доверие.

Премиерът подчерта, че е недопустимо хора без съответните заболявания да получават привилегии за сметка на действително нуждаещите се. „Нашият подход е да ограничим до минимум злоупотребите с ТЕЛК, за да може средствата да ги насочим към хората, които наистина имат нужда“, заяви той.

Отворен е за предложения по Бюджет 2027

Във връзка с недоволството сред служителите в НОИ и Агенцията за социално подпомагане премиерът призна, че натоварването в социалната сфера е голямо. Той увери, че правителството прави възможното в рамките на бюджетните ресурси, като разговорите ще продължат и след приемането на финансовата рамка.

Радев заяви още, че управляващите са готови да разгледат разумни и аргументирани предложения на опозицията между първото и второто четене на Бюджет 2027. Условието е те да бъдат съобразени с общите параметри на бюджета и да посочват конкретен източник на финансиране.

Очаквания към новия Висш съдебен съвет

Премиерът коментира и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Той изрази очакване членовете от парламентарната и професионалната квота да осъзнават отговорността си за върховенството на правото и възстановяването на общественото чувство за справедливост.

На въпрос за твърденията за предварителни договорки при избора Радев отговори, че критериите към кандидатите са били ясни. Според него важното е, че Народното събрание най-сетне е успяло да осъществи отлаганата от години смяна на състава на ВСС.