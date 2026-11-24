Решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев ще бъде обжалвано в съда. Това обяви адвокатът му Николай Владимиров, който определи акта като незаконосъобразен и заяви, че защитата ще поиска спиране на предварителното му изпълнение.

Според него моментът, в който комисията се е произнесла по сигналите, също поражда въпроси. Адвокатът коментира и възможностите за управление на общината до окончателното разрешаване на казуса.

Защитата ще поиска спиране на решението

„Вчера Общинската избирателна комисия излезе с едно безпрецедентно по своя характер решение, което според нас е най-малкото незаконосъобразно. Това решение, както вече разбрахте, подлежи на обжалване. Господин Коцев ще обжалва решението и всъщност съдът ще прецени дали то ще остане в сила, или не“, заяви Николай Владимиров пред БНТ.

Адвокатът уточни, че решението на ОИК подлежи на предварително изпълнение, но законът допуска съдът да постанови неговото спиране. „Съществува обаче хипотеза, при която съдът може да спре това предварително изпълнение. Именно на тази възможност ние ще се опрем и ще отправим такова искане“, обясни той.

Защо ОИК се произнесе точно сега

Владимиров обърна внимание, че процедурата е започнала по сигнали, подадени още през миналата година. Според него датата на произнасянето има значение за следващите действия на местната власт.

„Защо именно сега? Разбира се, моментът не е избран случайно. Именно след 13 ноември тази година се влиза в една хипотеза, предвидена в закона, при която Общинският съвет може да избере кой всъщност да довърши мандата на господин Коцев - дали това ще бъде негов заместник, или общински съветник“, посочи адвокатът.

Решението на ОИК е от 23 ноември 2026 г. Комисията прекрати пълномощията на Коцев и анулира удостоверението му за избран кмет след проверка на сигнали, свързани с отсъствията и отпуските му през периода, когато е бил задържан. Решението подлежи на обжалване пред Административния съд във Варна.

Кой управлява Варна в момента

На въпрос дали морската столица има кмет след решението на избирателната комисия, Владимиров отговори положително. Той обясни, че управлението се осъществява въз основа на заповед за заместване, издадена от Благомир Коцев.

„Днес Варна има кмет въз основа на негова заповед за заместване. Но докога ще има кмет, избран от господин Коцев, не мога да кажа“, заяви защитникът.

Адвокатът допълни, че Общинският съвет може да бъде свикан на извънредно заседание, на което да бъде определено кой да изпълнява кметските правомощия. Конкретното развитие ще зависи и от произнасянето на съда по жалбата срещу решението на ОИК.

Адвокатът отказа конкретни обвинения

Владимиров беше попитан и за твърденията, че решението на комисията може да е свързано с икономически и политически интереси. Той подчерта, че не желае да отправя конкретни обвинения и че участието му в случая е в качеството на адвокат.

„Аз не бих се ангажирал с подобни твърдения. Аз съм негов адвокат, не съм политическо лице“, заяви Владимиров. Той все пак изрази мнение, че зад решението могат да стоят икономически и политически интереси.