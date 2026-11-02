Червен код за Варна. Властите вземат спешни мерки

Областният управител на Варна Марио Смърков разпореди спешни превантивни мерки във всички общини в региона заради очакваните интензивни валежи и обявения червен код за 3 ноември.

Още днес дежурните екипи в областната администрация следят метеорологичната обстановка и координират действията с общините. При допълнително влошаване на времето е създадена готовност за реакция.

Смърков настоява кметските администрации своевременно да информират населението за рисковете, а при необходимост да задействат системата BG-ALERT.

„За утре съм изпратил ново писмо до всички общини и очаквам до 17,00 часа информация какви конкретни мерки ще предприемат, за да не се допусне повторение на днешната ситуация“, заяви областният управител.

Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) сочат, че през следващото денонощие във Варненска област се очакват между 30 и 50 литра дъжд на квадратен метър. Затова общините трябва още отсега да проверят и почистят критичните участъци, за да се ограничи опасността от наводнения.

Областният управител коментира и притесненията на родителите за провеждането на учебните занятия при очакваното лошо време. По думите му директорите на училищата имат право сами да преценят как да организират учебния процес в зависимост от конкретната обстановка.

Причина за повишената готовност са и последствията от пороя в понеделник, когато най-сериозно пострада община Варна. Само за три часа и половина – между 10:00 и 13:30 ч., на телефон 112 са получени 155 сигнала за инциденти и щети, причинени от проливния дъжд.