Митничари във Варна спряха контейнер с 85 000 фалшиви пластира за отслабване

В Митница Варна беше намерена голяма пратка контрабандна стока, скрита в контейнер, дошъл по море от Китай. Официалните документи описваха товара просто като групажни стоки за внос в страната.

Проверката разкрила всичко

Служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ отбелязаха контейнера като рисков още преди да пристигне на пристанището. При физическия оглед вътре откриха 85 000 пластира за тяло, съдържащи гел и магнит, нито един от които не бе деклариран. Придружаваха ги близо 2700 опаковки с реклама за естествени съставки и ефект на отслабване. Не само пластирите привлякоха вниманието на инспекторите, в същия контейнер намериха и 560 детски пистолета, лазерни писалки и 300 контролера за видеоигри, произведени да наподобяват дизайна на позната световна марка.

Какво показват данните

Цялата стока е задържана и по случая ще бъде образувано административно наказателно производство. Джойстиците с имитирана марка бяха иззети по отделен ред, съгласно европейски регламент за защита на интелектуална собственост, за тях притежателят на търговската марка ще бъде сезиран. Данните показват, че само за последните три месеца служителите във Варна са конфискували над 165 000 бройки контрабандни стоки - по-голямата част от тях идват в пратки от Китай и Турция, насочени към българския пазар.