Ледоразбивачът Arctic Sunrise на "Грийнпийс" пристига във Варна

Ледоразбивачът Arctic Sunrise на международната природозащитна организация "Грийнпийс" ще пристигне във Варна през август като част от кампания, посветена на опазването на Черно море и уязвимите морски екосистеми. Преди Варна, корабът акостира в Бургас, ледоразбивачът ще акостира на Морска гара и ще бъде отворен за посетители на 31 юли и 1 август, за времето от 9 до 18 часа и през двата дни. Във Варна, вратите ще се отворят на 7 август от 16:00 до 20:00 часа. На 8 август, от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа. Гражданите ще могат да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, както и да научат повече за инициативите на организацията в защита на океаните и климата. Посещението е под мотото "Живо Черно море без нефт и газ" и ще включва срещи с журналисти и дискусии, посветени на бъдещето на Черно Море.

История на кораба

Построен за работа в полярни условия, Arctic Sunrise е част от флота на "Грийнпийс" от 1995 година. Плавал е сред ледовете на Арктика и Антарктика, достигал е до Амазония и десетки други кътчета на планетата. Корабът е участвал в десетки международни експедиции, научни изследвания и кампании за документиране на замърсяването на океаните, последиците от климатичните промени и опазването на морското биоразнообразие.

Нова инициатива за градовете

По време на визитата във Варна "Грийнпийс", България ще постави началото на инициативата "Градове без газ", която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници вместо в изграждането на нова газова инфраструктура.