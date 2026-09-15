Нощен удар по банка в София

Неизвестни извършители са проникнали в банков клон в столичния квартал „Овча купел“, след като разбили стъкло на обекта. При последвалия оглед е установена намеса в два банкомата, а на място са изпратени екипи на СДВР, съобщи Нова телевизия.

Инцидентът е станал в банков офис на бул. „Монтевидео“. По първоначална информация извършителите са счупили стъкло, през което са получили достъп до помещението, след което са стигнали до банкоматите.

От СДВР потвърждават, че и двете устройства са били обект на намеса. Засега обаче не е установено дали от тях са откраднати пари и ако има липса - за каква сума става дума.

Разследващите изясняват точния начин на проникване и действията на извършителите вътре в банковия клон. Проверяват се и всички възможни следи, които могат да помогнат за установяването им. Работата по случая продължава.