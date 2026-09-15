Днес почитаме велик мъченик. Поверието казва какво вещае зимата

На 15 септември, ден след големия празник Кръстовден, Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Никита, преподобни Филотей и свети мъченик Леонид. В народните представи денят е свързан с помирението, гостоприемството и оставянето на старите вражди зад гърба. Поверието съветва човек да не влиза в нов спор, а да потърси хората, с които отношенията му са охладнели.

Свети Никита не се отказал от вярата дори пред огъня

Житието на свети великомъченик Никита ни отвежда в IV век, когато християнството бързо се разпространявало сред готите по земите край Дунав. Според църковното предание Никита бил един от най-ревностните проповедници сред своя народ и с думите си привличал мнозина към християнството.

По това време сред готите избухнали тежки вътрешни борби, а владетелят Атанарих започнал жестоко гонение срещу християните. Никита не се уплашил и продължил открито да защитава вярата си, въпреки опасността.

Той бил подложен на тежки мъчения с надеждата да се отрече от Христос. Когато това не станало, била издадена заповед да бъде изгорен на клада. Според житието светецът загинал около 372 г., а тялото му останало невредимо от огъня. По-късно християнин на име Мариан успял тайно да прибере останките му и да ги отнесе в Киликия, където над гроба му бил издигнат храм.

Църковното предание свързва мощите на свети Никита с множество чудеса и изцеления. Самото му име се тълкува като „победител“, което допълнително засилва символиката на празника непосредствено след Въздвижение на Светия кръст.

Преподобни Филотей посветил живота си на молитва и помощ

На 15 септември се почита и преподобни Филотей. Според житието му той бил роден в Мирмикс, създал семейство и имал деца, а по-късно бил удостоен със свещенически сан.

Животът му преминал в строг пост, непрестанна молитва и грижа за нуждаещите се. Преданието разказва за редица чудеса, свързвани с него - сред тях превръщане на вода във вино и преместване на огромна скала само с дума.

След смъртта му вярващите решили да преместят мощите му. Тогава, според преданието, се случило необикновено чудо - тялото на светеца сякаш оживяло и направило три крачки. След това мощите били върнати на предишното им място, а по-късно от тях започнало да изтича благоуханно миро.

Затова в църковната традиция свети Филотей остава като пример за човек, който съчетава семейния живот, духовното служение и помощта към хората.

Свети мъченик Леонид - вяра до последния миг

Православният календар отбелязва на тази дата и паметта на свети мъченик Леонид. Преданията за мъчениците с това име са свързани с гоненията срещу първите християни и с отказа им да се отрекат от Христос въпреки заплахата от смърт.

Историите за ранните християнски мъченици имат обща нишка - те не търсели страданието, но когато били поставени пред избора между вярата и спасението на собствения живот, оставали непреклонни. Затова и 15 септември е ден, който църковната традиция свързва с твърдост, духовна сила и вярност към убежденията.

Не се карайте и не носете стара обида

С деня са свързани и редица народни поверия. Според тях на 15 септември не бива да се влиза в тежки разправии, да се ругае или злослови по адрес на друг човек. Смятало се, че конфликт, започнал в такъв ден, може да се проточи дълго.

Затова денят се приемал като подходящ за помирение. Ако човек е в лоши отношения с роднина или приятел, народната традиция съветва именно сега да бъде направена първата крачка. Не е необходимо да се решат всички стари спорове наведнъж - достатъчно е да бъде възстановен разговорът.

Според други поверия 15 септември не е ден за самота. Добре е човек да посети близки или да покани гости у дома. В някои традиции на трапезата се поставя ястие от гъше месо, като птицата се свързвала със семейното благополучие и настъпващата есен.

Тези обичаи са част от народния календар и не представляват църковни правила. Църквата поставя в центъра на деня молитвата и паметта на светците, докато поверията са се натрупвали през вековете според бита и наблюденията на хората.

Мравуняците показват каква ще бъде зимата

Предците ни наблюдавали внимателно времето и природата около 15 септември, защото есента вече започва осезаемо да се усеща.

Ако денят е ясен и спокоен, народното поверие предсказва силен вятър на следващия ден. Особено внимание се обръщало и на мравуняците. Ако в гората те са многобройни и добре укрепени, това се приемало като знак за студена и сурова зима.

Днес подобни наблюдения нямат стойността на метеорологична прогноза, но са интересна част от народната памет. Поколения наред хората са се опитвали да разчетат идващия сезон по поведението на животните, растенията и времето.