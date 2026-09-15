Честит рожден ден на Нели Рангелова

Рожден ден днес празнува една от най-ярките и обичани български поп певици Нели Рангелова.

Родена е на 15 октомври 1958 г. в Монтана. Завършва Естрадния факултет на Българската държавна консерватория. Музикалната ѝ кариера започва през 70-те години на XX век. Първия си голям успех постига в началото на 80-те години, когато печели Голямата награда на фестивала „Златният Орфей“ (1982 г.) с емблематичната си песен „Нежност“. Същата година печели и първа награда на международния фестивал „Братиславска лира“. През кариерата си реализира множество успешни международни участия и печели отличия на престижни музикални форуми в Сопот (Полша), Виня дел Мар (Чили) и Кнеке (Белгия).

През десетилетията Нели Рангелова утвърждава своя уникален гласов тембър и стил. Сред най-популярните ѝ хитове се нареждат песни като „След детството“, „Моето мъжко момиче“ (в дует с Васил Найденов), „Докога“ и „Дай ми време“.

Тя има издадени над десет самостоятелни албума, записва стотици песни за Българското национално радио и Българската национална телевизия и провежда хиляди концерти в България и чужбина. Повече от четири десетилетия Нели Рангелова остава сред водещите имена на българската популярна сцена, известна със своя професионализъм, харизма и вечни балади.

Днес празнуват още:

Проф. Атанас Атанасов, актьор и режисьор

Георги Илиев-Майкъла, легендарен футболист

Драгомир Симеонов, журналист

Милен Миланов, актьор

Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет

Китодар Тодоров, актьор

Д-р Медаин Кадиш, и.д. началник Клиника по вътрешни болести в УМБАЛ „Софиямед“