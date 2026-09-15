Най-вълнуващият звънец отново оглася България

Повече от 55 000 първокласници прекрачват училищния праг за първи път - с букети в ръце, малко притеснение и много очакване. Заедно с тях новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщи Министерството на образованието и науката. Това е един от онези дни, които остават в семейните албуми завинаги - първата раница, първият учител, първият звънец и първата крачка към един съвсем нов свят.

Над 55 000 деца за първи път чуват училищния звънец

За хиляди семейства денят е много повече от начало на учебната година. Той е първата голяма раздяла с детството и първата среща със света на буквите, числата, приятелствата и отговорностите.

В класните стаи в цялата страна влизат над 700 000 ученици. Зад тях стоят над 92 000 педагогически специалисти, а повече от 20 000 от тях работят в детските градини.

Една от най-положителните тенденции през последните години е подмладяването на професията. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, посочват от МОН.

Това означава, че все повече млади хора избират учителството като професионален път - особено важна промяна за система, която дълго време се сблъскваше със застаряване на кадрите.

Над 2000 нови STEM центъра отварят врати

Новата учебна година започва и с една от най-мащабните промени в училищната среда през последните години. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците.

В държавните и общинските училища, както и в центровете за специална образователна подкрепа, ще има специално обособени пространства за обучение по природни науки, технологии, инженерство и математика, както и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

Инвестицията е за над 250 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Идеята е децата да получат повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, а знанията по различните предмети все по-често да бъдат свързвани помежду си, вместо да остават затворени само в страниците на учебника.

По данни на МОН всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център или е включено в процеса по изграждането му.

Стотици училища бяха ремонтирани през лятото

Докато учениците почиваха, в училищата течеше усилена подготовка. През летните месеци са извършени над 600 ремонта в учебни заведения в страната с цел подобряване на условията за обучение и работа.

Част от дейностите са свързани с класни стаи, покриви, санитарни помещения, отоплителни системи и дворове, а в много училища ремонтите вървяха паралелно с оборудването на новите STEM пространства.

Безплатните учебници и учебни комплекти са доставени по места, а училищата са заявили готовност да посрещнат учениците.

Българският звънец звучи и в 44 държави

Празникът далеч не се ограничава само до България. Новата учебна година вече започна и за хиляди български деца зад граница. В 410 български неделни училища в 44 държави класните стаи посрещат близо 40 000 ученици.

За тези деца училището има и още една мисия - да запази връзката им с българския език, историята, културата и традициите, независимо на колко хиляди километра се намират от България.

Така първият звънец се превръща в общ празник за българските деца от София и Варна до Лондон, Мадрид, Чикаго и десетки други градове по света.

Новата година започва и с разговор за дисциплината

Наред с празничното начало образователното министерство подготвя и промени, свързани с дисциплината в училище.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев заяви пред БНТ, че вероятно още тази седмица ще бъдат представени предложения в три направления.

Едното е свързано със санкциите за учениците. Идеята е преди да се стига до крайната мярка - изключване, учителят да разполага с поредица от по-леки наказания, които да служат като ясни предупреждения и възможност поведението да бъде коригирано навреме.