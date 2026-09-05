Родителски срещи по едно и също време. Задава се нова буря в училище

Всяка година началото на септември изправя хиляди родители пред един и същ проблем - две деца, две родителски срещи в един и същи час. Особено трудно е за семействата, чиито деца са в различни училища, ясли или детски градини. На практика майката или бащата трябва да решат къде да присъстват и коя важна среща да пропуснат. Причината е проста - общ график между образователните институции няма.

Всеки директор сам определя датата

Училищата и детските градини имат широка самостоятелност при определянето на вътрешния си график. Директорите сами насрочват родителските срещи и най-често ги поставят в дните непосредствено преди началото на учебната година.

Така две съседни училища или детска градина и училище спокойно могат да изберат една и съща вечер. Няма механизъм, който предварително да ги задължи да сверят часовете си.

За родителите това понякога означава съвсем реален избор - дали да се срещнат с класния ръководител на първокласника си, или да отидат на събранието за по-малкото дете в детската градина.

На тези срещи се решават важни неща

Първите родителски срещи не са просто формалност. В началото на годината се уточняват правилата, режимът, учебните помагала, ваканциите и организационните въпроси. Често се обсъждат и средства за консумативи и други нужди.

В яслите и детските градини родителите получават информация за адаптацията на децата, дневния режим, храненето, хигиената и необходимите вещи. Уточняват се резервни дрехи, пантофи, пижами, медицински документи и други практически подробности.

В училищата срещите са особено важни за първи, пети и осми клас, когато децата попадат в нова среда. Тогава родителите се запознават с учебния план, режима за влизане в сградата, избираемите предмети, ваканциите и организацията на занятията.

В големия град задачата става почти невъзможна

Проблемът е още по-сериозен в София и останалите големи градове. Дори срещите да започват с половин час разлика, трафикът и разстоянията често правят придвижването невъзможно.

Така родителите търсят баби, дядовци, други близки или се разделят - единият отива в училището, другият в градината. Семействата, които нямат такава възможност, просто пропускат едната среща.

В „Красно село“ родители вече негодуват

В социалните мрежи родители от столичния район „Красно село“ се оплакват, че ръководства на детски градини и основни училища са избрали например 9 септември за родителски срещи.

За семейства с две деца в различни институции това означава пълно застъпване на ангажиментите и невъзможност да присъстват и на двете места.

Решението не изглежда сложно

Един от възможните варианти е училищата и детските градини в един район предварително да разпределят срещите си в различни дни. Това би могло да стане с препоръчителен общински график или поне чрез предварителна координация между директорите.

Засега подобна система няма и всяка институция сама определя кога да събере родителите. Така и тази есен много семейства ще трябва да избират между две еднакво важни срещи още преди първия учебен ден.