Синдикат настоява за „Добродетели и религия“ и по-строга дисциплина в училище

Синдикатът „Образование“ към КТ „Подкрепа“ излезе с позиция в подкрепа на въвеждането на нов учебен предмет „Добродетели и религия“, като настоява за връщане на ценностите и дисциплината в българското училище. Според председателя на организацията д-р Юлиян Петров образованието не може да се изчерпва със знания, а трябва да изгражда характер, възпитание и ясна морална основа.

В позицията се подчертава, че ролята на родителите в ранната възраст е ключова и в много случаи те успешно работят с учителите за изграждането на стабилен образователен модел. Наред с това обаче синдикатът критикува т.нар. „либерални модерни родители“, които според него размиват границите между дете, родител и учител и подкопават авторитета на училището. Според организацията подобен подход води до липса на отговорности и до прехвърляне на вината за поведението на учениците върху учителите.

Синдикатът настоява, че добродетелите не могат да съществуват без ясни правила, санкции и отговорност. В тази връзка предлага въвеждане на договор между родител и училище за спазване на правилника, оценка за дисциплина с реално значение за бъдещото развитие на учениците, както и възможност за изключване при системни нарушения. Според предложението родителите на изключени ученици трябва да поемат ангажимент за намиране на ново училище, като се обсъждат и финансови и административни санкции при системно неспазване на правилата.

От организацията предупреждават, че в момента системата е „включваща за ученика и изключваща за учителя“, което води до спад в авторитета на преподавателите и до отлив от професията. Според тях заплатите не са достатъчни, за да компенсират натиска, прегарянето и липсата на подкрепа, а доверието към учителите се оказва ключов фактор за задържането им в системата.

В позицията се акцентира и върху необходимостта от цялостна реформа в учебните планове и програми. Синдикатът настоява, че образованието не трябва да се претоварва с материал, а да дава повече пространство за мислене, умения и реални компетентности. Отбелязва се, че прекомерният фокус върху български език, математика и чужди езици води до подценяване на природните и социалните науки, изкуствата и спорта, което според учителите създава едностранно развитие на личността.

Сред конкретните предложения са връщане на завършването на основно образование след осми клас, повече избираеми предмети в гимназиалния етап, национален дебат за политиките за подкрепа, както и възможност училищата да използват AI инструменти в обучението. Синдикатът настоява още за намаляване на административната тежест върху учителите, механизми срещу професионалното прегаряне и обвързване на атестацията с диференцираното заплащане.

Организацията поставя и финансови искания - 6% от БВП за образование и възнаграждения за педагогическите специалисти в размер на 150% от средната брутна заплата за страната, като тези параметри да бъдат заложени в законодателството.

В заключение синдикатът подчертава, че качественото образование изисква съвместни усилия между институции, учители и родители, както и възстановяване на доверието в системата. Според тях именно чрез труд, упоритост, толерантност и ясни правила може да се изгради устойчива и ефективна образователна среда.

