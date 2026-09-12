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БСП затяга дисциплината

БСП затяга дисциплината

Социалистите ще гласуват мерки за затягане на дисциплината в партията в неделя. Те са основната точка от дневния ред на заседанието на Националния съв...

24 януари | 20:45
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