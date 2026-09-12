Училището губи битката за децата. PISA показа огромен проблем с дисциплината
Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
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Почти половината ученици пропускат цели учебни дни, а разликата между доброто и лошото училище остава драматична
МОН подготвя комбинация от стимули и мерки за коригиране на поведението, а оценката за дисциплина остава сред обсъжданите варианти
Учители искат санкции за родители, връщане на реда и нова ценностна основа
Преподавателите са категорично против "хотелите за телефони"
Министър Вълчев: Математиката ще е най-важната. Без обжалване на матурите, без телефони в училище
Една от най-важните цели е да освободим време на учителите и учениците, посочи Красимир Вълчев
Предлагат се нови промени в училищния закон
Искат пълна забрана за ползване на телефони и оценка "Дисциплина" в дипломата
Кои са те
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Това е основният проблем при разпространението на заразата
Трябва да се научим да живеем с COVID-19. Обществото трябва да свикне със социалната дистанция, твърди председателят на БЛС
Дисциплината в германския футбол винаги е на високо ниво. Дори във Втора Бундеслига. Футболистите на столичния "Унион" (Берлин) изпитаха гнева на пом...
След отхвърлянето на законопроекта за антикорупцията, станал известен като "Закона на Кунева", от ДБГ реагираха изключително остро. В отворено писмо т...
Ще търсят подкрепа за детето от личности, които уважава
Социалистите ще гласуват мерки за затягане на дисциплината в партията в неделя. Те са основната точка от дневния ред на заседанието на Националния съв...