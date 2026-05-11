Шампиони, психолози и бъдещи лидери блеснаха на Bright Awards

Училище, което превръща шампионите в пример за учениците, и университетска програма, подготвяща бъдещите лидери в бизнеса, бяха сред големите отличени по време на XI-о издание на Годишните награди за бизнес и туризъм Bright Awards в София.

Категория „Образование“ се превърна в една от най-впечатляващите по време на церемонията, след като отличията отидоха при институции, които не просто обучават, а изграждат среда за развитие, мотивация и реализация на младите хора.

Сред наградените беше 131-во СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ в София, което получи признание за активната си образователна и обществена дейност. Статуетката беше връчена на директора Таня Монева от народния представител и доктор по икономика Даниел Парушев.

Само преди седмици училището привлече сериозно внимание с инициативата „Професия шампион“, която събра в актовата зала едни от най-успешните български спортисти. Сред гостите бяха световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева, световният шампион и бронзов олимпийски медалист по класическа борба Явор Янакиев, световният шампион по борба Иво Ангелов и петкратният световен шампион по кану-каяк Андрей Крайтор.

Организатор на инициативата беше олимпиецът Аднан Алиев, а събитието се реализира по идея на Николета Янакиева. По време на срещата шампионите разказаха за трудностите по пътя към успеха, за дисциплината, победите и разочарованията, а учениците имаха възможност да участват в интерактивни игри и разговори със спортистите.

Отличие получи и Философският факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за магистърската програма „Трудова и организационна психология“. Наградата беше връчена от народния представител д-р Нихал Йозерган, а статуетката прие деканът проф. Соня Карабельова.

Програмата е създадена и развивана под ръководството на проф. д.пс.н. Снежана Илиева - едно от утвърдените имена в организационната психология у нас. Специалността подготвя бъдещи експерти в сфери като управление на човешките ресурси, организационно развитие, лидерство, подбор и оценка на персонала, организационна култура, мотивация на служителите и превенция на професионалното прегаряне.

Обучението е насочено към реалната бизнес среда, а студентите работят по практически казуси, свързани с управлението на екипи и организационната ефективност.

XI-тото издание на Bright Awards се проведе в хотел „Маринела“ в София и събра представители на бизнеса, туризма, образованието, медицината, правото и публичния сектор. Церемонията беше организирана от Балканска Медийна Асоциация с подкрепата на десетки национални и регионални медии, министерства и парламентарни комисии.

Събитието се реализира с подкрепата на „Оптимус Енерджи БГ“, Кормисош и Макс Актив. Водещ на вечерта беше Искрен Пецов, а за настроението на гостите се погрижиха Краси Недялков, Брияна и дует „Експоуз“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com